Hamraoui et Patrick Juvet, on sait qui elle visait

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après la défaite du PSG contre l'OL, Kheira Hamraoui a présenté un tee-shirt fait maison. Et la joueuse parisienne, agressée en 2021, a suscité l'étonnement et l'interrogation.

Victime d'un traquenard alors qu'elle sortait d'une soirée avec ses coéquipières du PSG, Kheira Hamraoui attend désormais que la justice soit faite, et notamment que l'on sache si c'est bien Aminata Diallo, qui jouait alors à Paris, qui a monté ce coup tordu. Mais si Hamraoui a fait parler d'elle ce week-end, c'est pour avoir exhibé un tee-shirt un peu spécial après la défaite de Paris face à Lyon. Après avoir retiré son maillot, l'internationale tricolore a montré un tee-shirt où elle avait écrit avec un feutre : « Les insultes ? Aucune excuse ! Où sont les hommes ? Patrick Juvet. » Un message que tout le monde a tenté de décrypter, mais que personne n'a pour l'instant compris, la milieu de terrain de 33 ans n'en disant pas plus sur la nature de cette communication. Selon le compte Twitter, Le Meilleur du PSG, les cibles étaient multiples : « Elle s’en prend à tous les supporters et journalistes, qui l’ont attaqué injustement après son agression l’année dernière et qui n’ont pas donné lieu à des excuses derrière. Romain Molina est visé principalement. »