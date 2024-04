Hakimi viré, le PSG prépare un coup de tonnerre

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG, qui comptait bien sur Achraf Hakimi pour la saison prochaine, prépare une porte de sortie de prestige pour permettre au Marocain de s'en aller en cas de bonne offre. Le plan B est alléchant.

Malgré la petite phrase de Luis Enrique la semaine dernière en conférence de presse, où l’entraineur espagnol avait expliqué que Kylian Mbappé pourrait rester au PSG si tout se passait très bien cette saison, le départ de l’attaquant français pour le Real Madrid ne fait guère de doute. Il y a un homme qui aimerait bien le suivre, c’est Achraf Hakimi. On sait le Marocain très proche du Français, mais aussi très désireux de retrouver le Real Madrid, club de sa ville où il a débuté sa carrière sans parvenir à réellement s’imposer. Le club merengue, qui compte déjà mettre le paquet pour faire venir Alphonso Davies du Bayern Munich cet été, n’a pas prévu de faire de folies à ce poste. Mais si le PSG devait pousser le Lion de l’Atlas vers la sortie, nul doute que la donne changerait.

C’est bien ce qu’il pourrait se passer selon le média spécialisé Football Transfers, pour qui le PSG cherche à recruter un arrière droit de premier plan, afin de pouvoir se libérer d’Hakimi sans affaiblir son couloir. Ainsi, Luis Campos aimerait faire venir Reece James, qui est tout simplement le capitaine désigné de Chelsea, même si le latéral anglais a vu sa saison être gangrénée par des blessures. Cela a permis à Malo Gusto de se faire sa place, même si dans l’esprit des Londoniens, Reece James reste le titulaire attitré du poste. A 24 ans, l’Anglais est à un tournant de sa jeune carrière, et Chelsea pourrait être à l’écoute des offres pour un jeune formé à l’académie, et qui n’a donc rien coûté ou presque. Empêtrés dans des soucis financiers, non pas en terme de liquidités mais au niveau de l’équilibre de leur budget, les Blues pourraient craquer en cas de très belle offre du PSG. Ce que le champion de France est capable de faire si l’opération est réalisable. Son achat pourrait se monter jusqu’à 40 millions d’euros selon les sites spécialisés.

Le PSG dispute la C1, pas Chelsea

Une opération compliquée car, Reece James est sous contrat jusqu’en juin 2028 et surtout, le latéral estime ne pas avoir encore fait la carrière qu’il souhaite avec Chelsea, et n’a pas l’intention de bouger cet été. Mais cette position peut encore évoluer, notamment car le club londonien n’est plus un prétendant à la Ligue des Champions désormais, puisqu’il ne dispute plus cette épreuve faute de s’y qualifier. Le PSG lui offre cette opportunité, avec une place de titulaire en cas de départ d’Achraf Hakimi et un très bon contrat également. De quoi provoquer un bouleversement inattendu pour cet été, où il y aura de toute façon de très grosses opérations à Paris.