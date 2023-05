Hakimi a disparu, le PSG paie son divorce

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Rien ne va plus pour Achraf Hakimi, lequel a été expulsé en première période dimanche contre Lorient après avoir totalement craqué nerveusement. Au PSG, on commence à se demander si le latéral marocain n'est pas totalement perdu en raison de ses soucis extra-sportifs.

Que s’est-il passé dans la tête d’Achraf Hakimi dimanche après-midi contre les Merlus ? En 20 minutes, le joueur du Paris Saint-Germain a commis deux fautes qualifiées par Le Parisien de « grotesques » d’abord sur Faivre (5), puis sur Yongwa (20e) et c’est logiquement que Jérôme Brisard a expulsé l’international marocain, le PSG se retrouvant à 10 en étant déjà mené au score. L’attitude d’Achraf Hakimi a sidéré tout le monde, y compris chez les fans des Lions de l’Atlas qui ne reconnaissent plus leur joueur. Tandis que certains estiment que le latéral parisien est ulcéré de l'attitude de Lionel Messi, qui oublié très souvent de servir son coéquipier, au point d'avoir abdiqué, d'autres mettent cela sur le compte des énormes problèmes du joueur en dehors des terrains.

Hakimi et Paris, fin de l'histoire d'amour ?

Car depuis début mars, Achraf Hakimi vit avec un gros poids sur les épaules, à savoir celui d'une mise en examen pour viol. Et même si cela n'a pas été le facteur déclenchant, l'international marocain est en plein divorce avec la mère de ses deux fils. Un divorce chaotique et très médiatique, l'épouse d'Hakimi, Hiba Abouk, étant une personnalité très connue en Espagne, qui pourrait forcément perturber le joueur parisien. Du côté des dirigeants du PSG, on a soutenu le joueur dès l'annonce de ses soucis judiciaires, mais sportivement, on commence à se poser des questions.

🚨 Info @PSGInside_Actus . Le #PSG s'est renseigné sur #Cancelo, actuellement prêté au Bayern Munich et qui risque de ne pas être gardé. Comme annoncé Paris envisage de vendre #Hakimi en cas de bonne offre. Tout dépendra du futur entraîneur,car Galtier au PSG c'est quasiment fini pic.twitter.com/fRGzFth91Q — Paris Saint-Germain Actualités 🇨🇵🗼🥇 (@PSGInside_Actus) April 30, 2023

Arrivé pour 70 millions d'euros de l'Inter au mercato estival 2021, le défenseur de 24 ans avait fait d'excellents débuts avec son nouveau club. Mais depuis, sa carrière à Paris est en pente douce, et à trois ans de la fin de son contrat, des insiders annoncent qu'un transfert dès l'été prochain est envisageable. Un an après avoir prêté Icardi en Turquie, l'attaquant passant lui aussi de mauvais moments dans son couple, le Paris Saint-Germain voit encore un de ses joueurs être dans le dur pour un motif similaire. Mais à chaque fois, c'est le PSG qui paie. Ce lundi, Football Insider affirme que Manchester United pourrait être intéressé par Achraf Hakimi.