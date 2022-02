Hacker les comptes bancaires de Neymar, mauvaise idée

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Absent des terrains depuis la fin du mois de novembre dernier, Neymar a eu le temps de régler certains problèmes personnels, et notamment un vol sur ses comptes bancaires…

Chaque mois, certains joueurs de foot encaissent des énormes sommes d’argent. C’est notamment le cas de Neymar, qui dispose d’un salaire de plus de deux millions d’euros net. Autant dire que certaines personnes essaient forcément de profiter de la richesse de l’attaquant brésilien pour se faire de l’argent. Un salarié d’une banque brésilienne a par exemple profité de sa place pour voler plusieurs milliers d’euros au joueur du PSG. Mais quand Neymar Senior s’est aperçu de la supercherie, ce hacker a vite perdu le sourire, vu qu’il a été arrêté par la police brésilienne ce jeudi.

🔴 Neymar victime... d'une arnaque !



Un employé de banque a dérobé près de 200.000€ sur son compte.



Le malfrat n'en était pas à son coup d'essai puisqu'il aurait déjà volé plusieurs célébrités.



Il a été arrêté par la police et la somme a été rendue au joueur du PSG. pic.twitter.com/VmPRZXJUW8 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 10, 2022

Un hacker vole 35 000 euros à Neymar

Un officier de police de Sao Paulo a d’ailleurs confirmé les faits sur une chaîne locale. « Le suspect a obtenu le mot de passe d'un collègue de bureau pour détourner à son profit des petites sommes d'argent à des célébrités. Celles-ci ne s'en sont même pas aperçues, vu la faiblesse des sommes concernées, au regard de la fortune globale du joueur. Ainsi aux dépens de Neymar, il a détourné une première fois 1 670 euros, puis encore 1 670 euros, et ensuite 3 840 euros puis 7 510 euros, etc.. pour arriver à plus de 35 000 euros au total », a lancé le policier brésilien.

La banque a tout remboursé

Neymar est là, a l’entraînement collectif ce matin #PSG pic.twitter.com/OjI9CTpJph — Loïc Tanzi (@Tanziloic) February 10, 2022

Soupçonné d'avoir piraté les comptes de Neymar, le jeune homme de 20 ans risque gros. De son côté, Neymar a été remboursé par la banque en question. Une bonne nouvelle pour le Brésilien, qui peut maintenant pleinement se concentrer sur le terrain. Après avoir repris l’entraînement collectif cette semaine, suite à une longue blessure à une cheville, le joueur de 30 ans espère être opérationnel pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Forfait pour le match du PSG face à Rennes ce vendredi en L1, Neymar va mettre toutes les chances de son côté pour être sur la pelouse du Parc des Princes mardi prochain.