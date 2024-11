Gyokeres au PSG, une révélation qui change tout

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Viktor Gyokeres impressionne depuis quelques mois sous le maillot du Sporting. L'attaquant suédois ne devrait pas faire de vieux os au Portugal selon certaines informations.

Le Sporting peut profiter du talent de Viktor Gyokeres depuis quelques mois maintenant. Le joueur suédois empile les buts avec le club de Lisbonne, à l'image de son quadruplé vendredi soir lors de la large victoire de son équipe face à Estrela (5-1). A 26 ans, il est au sommet de son art. Et forcément, cela attire de nombreux clubs européens. Le PSG a longtemps été cité parmi les clubs intéressés par son profil, alors que Luis Enrique n'arrive pas à installer de 9 dans la durée. Mas voilà, le club de la capitale pourrait avoir pris trop de retard et tout simplement s'être retiré du dossier. D’autant plus que l'arrivée de Ruben Amorim à Manchester United pourrait changer pas mal de choses pour l'avenir de Gyokeres.

Le PSG pas dans le coup

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Viktor Gyökeres (@viktorgyokeres)

Selon les informations de Florian Plettenberg, le Portugais ne souhaitera pas arriver seul chez les Red Devils et devrait donc proposer à sa nouvelle direction de sauter sur le natif de Stockholm. Il faut dire que leur collaboration marche très bien, Gyokeres ayant planté 59 buts et donné 23 passes décisives en 65 matchs disputés sous les ordres de Ruben Amorim au Sporting. Le club portugais estime son joueur entre 60 et 70 millions d'euros. Un montant largement dans les cordes de Manchester United. Outre les Red Devils, Manchester City, Arsenal, Liverpool et Chelsea sont aussi dans la course pour signer Gyokeres.

Pas de PSG donc pour le moment. De quoi certainement en décevoir plus d'un dans la capitale. Pour rappel, du changement devrait quand même avoir lieu prochainement pour les champions de France au poste d'attaquant. Randal Kolo Muani pourrait même partir dès le mois de janvier prochain. Sauf surprise, il sera remplacé. Mais Gyokeres a peu de chances d'être l'heureux élu.