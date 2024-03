Giroud claque la porte, l'AC Milan débarque au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le nom de l’attaquant parisien Gonçalo Ramos revient avec insistance du côté de l’AC Milan, où Olivier Giroud a pris la décision de partir à la fin de la saison pour rejoindre Los Angeles FC aux Etats-Unis.

Auteur de 9 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Gonçalo Ramos n’a pas encore réussi à s’imposer comme un titulaire au Paris Saint-Germain. L’international portugais a des circonstances atténuantes puisqu’il a été touché par un virus l’ayant rendu sévèrement malade pendant plusieurs semaines. De retour à un bon niveau physique, le buteur de 22 ans est en progression depuis quelques semaines et dans l’absolu, Luis Enrique aimerait le conserver ainsi que Randal Kolo Muani la saison prochaine, d’autant que Kylian Mbappé va lui partir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gonçalo Ramos 🇵🇹 (@goncaloramos88)

Mais le profil de Gonçalo Ramos intéresse de nombreux clubs en Europe et rien ne dit que le PSG ne sera pas tenté de le vendre afin de rentrer dans ses frais en cas de belle offre. A en croire les informations publiées ce mercredi par La Repubblica, les dirigeants de l’AC Milan sont très attentifs aux performances de Gonçalo Ramos. Comme indiqué il y a quelques jours, son agent Jorge Mendes a proposé les services du buteur parisien au club lombard… qui n’est pas insensible. Et pour cause, les rouge et noir cherchent activement un successeur à Olivier Giroud.

Gonçalo Ramos est le plan B de l'AC Milan

Selon le média italien, la priorité n°1 de l’AC Milan se nomme Victor Gyokeres, qui affiche des statistiques dingues avec le Sporting Portugal cette saison, où il a claqué 36 buts toutes compétitions confondues. Mais si cette piste très concurrentielle venait à échouer, alors l’AC Milan pourrait se tourner vers Gonçalo Ramos, dont la valeur marchande sera moins élevée. Reste maintenant à savoir ce que le joueur souhaite pour la suite de sa carrière mais il n’est pas exclu que l’international portugais demande à rester au PSG afin de profiter d’une deuxième saison pour tenter de s’imposer dans un environnement qu’il connait désormais.