Galtier tranche le cas Danilo au PSG !

Au contraire de Draxler, Kurzawa ou encore Herrera, le milieu défensif portugais Danilo Pereira ne devrait pas intégrer le loft du PSG cet été.

Actif dans le sens des arrivées (Vitinha, Ekitike, Mukiele), le Paris Saint-Germain souhaite maintenant dégraisser son effectif. Plusieurs joueurs ont été classés comme indésirables et vont intégrer le « loft » mis en place par Luis Campos : Julian Draxler, Ander Herrera ou encore Rafinha et Layvin Kurzawa en font partie. Christophe Galtier avait par ailleurs la mission de statuer sur le sort de Danilo Pereira. A en croire les informations de RMC, l’entraîneur du PSG a pris sa décision. Il souhaite conserver le Portugais, très apprécié en interne pour son état d’esprit irréprochable. Au-delà de cet aspect important mais pas décisif, Christophe Galtier estime que son profil de joueur très complémentaire, capable de jouer au milieu et en défense, peut être utile au Paris Saint-Germain durant la saison.

Danilo Pereira reste au PSG

A moins d’une énorme surprise, Danilo Pereira va donc vivre sa troisième saison dans la capitale française. Une décision qui ravira l’ancien milieu défensif du FC Porto, lequel avait expliqué il y a quelques semaines son désir de rester au PSG lors de l’intersaison. « J'ai réalisé une bonne saison individuellement, j'ai joué beaucoup, presque 40 matches. Collectivement, on a raté la Ligue des champions. C'est vraiment dommage. Mais je suis satisfait de mon bilan et je n'ai pas envie de partir. J'espère que la saison prochaine, on fera mieux. Ça sera plus facile avec Kylian (Mbappé). C'est super qu'il reste avec nous » avait expliqué Danilo Pereira après un match de Ligue des Nations avec le Portugal au mois de juin. Le PSG, qui veut doubler les postes en défense dans son dispositif à trois axiaux, pourra donc compter sur un Danilo Pereira polyvalent et à l’état d’esprit toujours impeccable, ce qui ne dérangera pas les supporters parisiens.