« ‍Free Palestine ‍», le PSG répond au tifo d’Auteuil

Par Guillaume Conte

Le PSG a très rapidement répondu à l'action des supporters d'Auteuil de déployer un tifo énorme de soutien à la Palestine.

Un tifo de 50 mètres de large et de 20 mètres de haut, ça ne se loupe pas normalement. C’est pourtant ce qu’assure le PSG à propos du tifo géant déployé par la tribune Auteuil à l’entrée des joueurs du match entre Paris et l’Atlético de Madrid, ce mercredi soir. Les supporters du Collectif Ultras Paris ont déployé une très large animation apportant leur soutien à la Palestine avec ce message « Free Palestine : La guerre sur le terrain mais la paix dans le monde ». L’élan de sympathie entre le CUP et la cause palestinienne est affiché depuis longtemps, et quelques drapeaux de cet état sont visiblement dans les tribunes ces dernières années. Mais avec ce soutien affiché en XXL, le club s’expose à des sanctions tant les messages politiques sont proscrits par l’UEFA.

🇵🇸 '𝗙𝗥𝗘𝗘 𝗣𝗔𝗟𝗘𝗦𝗧𝗜𝗡𝗘' 🇵🇸



PSG's ultras unveil a huge banner ahead of the Champions League game against Atlético. pic.twitter.com/AQWrN3lGUe — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 6, 2024

A la fin de la rencontre, le club de la capitale a tenu à faire savoir qu’il avait été totalement surpris par ce tifo. « Le club n'avait pas connaissance du projet d'affichage d'un tel message. Le Paris Saint-Germain rappelle que le Parc des Princes est - et doit rester - un lieu de communion autour d'une passion commune pour le football et s'oppose fermement à tout message à caractère politique dans son stade », a fait savoir le champion de France dans un communiqué. Cela ne risque pas d’émouvoir l’UEFA, habituée à taper fort niveau sanction pour des revendications politiques. Et vue la taille de l’animation et le fait que le PSG a su trouver les ressources pour empêcher certaines banderoles, notamment hostiles à ses propres dirigeants, d’être déployées en tribunes par le passé, l’instance européenne risque de demander des explications plus convaincantes au club parisien.