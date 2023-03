FPF : Zéro sanction contre le PSG, l’UEFA a tranché

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Malgré des pertes colossales et un scénario qui ne s'améliore pas, le PSG ne sera pas inquiété par l'UEFA en fin de saison dans le cadre du fair-play financier. Il faudra néanmoins que la situation économique du club de la capitale s'améliore rapidement.

Depuis la fin de la crise du Covid, le fair-play financier a repris ses droits et l’UEFA tente toujours de contrôler les investissements financiers effectués par les clubs au-delà de leurs ressources réelles. Le Paris SG fait partie des clubs dans le viseur de l’instance européenne en raison de ses pertes copieuses, qui ont déjà provoqué une sanction de 10 millions d’euros, et une amende en sursis beaucoup plus copieuse de 55 millions d’euros si la situation ne s’améliorait pas. Depuis, le club de la capitale n’a pas spécialement changé son train de vie, dépensant tout de même copieusement au mercato d’été 2022, sans faire de ventes records et en concluant surtout des prêts pour tenter d’alléger une masse salariale qui est encore incroyable élevée avec le nouveau contrat de Kylian Mbappé qui est entré en vigueur.

Dans un an, la musique sera différente

Résultat, en fin de saison, le PSG peut-il craindre de grosses sanctions, allant de l’amende record à des bâtons dans les roues en Ligue des Champions ? La réponse est non affirme L’Equipe, qui stipule que l’UEFA a prévu de faire un point sur la situation du club parisien trois saisons après le premier jugement, c’est à dire à la fin de la saison 2023-2024. Le PSG sera donc serein, car un point de règlement aurait pu plomber littéralement le champion de France en Ligue des Champions, avec la sanction possible qui interdit l’inscription de nouveaux joueurs en liste A pour la C1. Un joueur comme Milan Skriniar, qui doit arriver à Paris cet été, n’aurait ainsi pas pu disputer la Ligue des Champions ce qui aurait fait très mauvais genre.

En attendant, le problème risque de revenir à moyen terme, puisque l’UEFA va éplucher les comptes parisiens, et les pertes colossales ne vont pas disparaitre par magie, à partir de la fin de l’actuelle saison. Voilà qui permet aussi de comprendre pourquoi le PSG n’es pas pressé de prolonger Sergio Ramos, ou cherche à se défaire du salaire de Neymar quitte à faire de gros efforts pour y arriver. Car si, au bout des trois ans, le fair-play financier note une situation qui ne s’est pas améliorée, la sanction peut aller jusqu’à l’exclusion des Coupes d’Europe à partir de la saison 2024-2025.