Formule 1 ‍: Pierre Gasly roule pour le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est ce week-end que se déroulera le Grand Prix d'Angleterre à Silverstone. A cette occasion, Pierre Gasly, le pilote français d'Alpine, était à la boutique du PSG à Londres pour présenter le maillot extérieur des champions de France, dont il est supporter.

« C’est un plaisir pour moi de collaborer avec le PSG qui a toujours été mon club de cœur. Je suis honoré de porter ce casque aux couleurs du Club pendant le Grand Prix de Silverstone ce weekend. Depuis quelques années, je suis de plus en plus proche du club. Je connais quelques joueurs et suis proche de l’équipe dirigeante, et tout cela ne fait que renforcer le sentiment d’implication quand je suis leurs saisons en France et en coupe d’Europe. J’espère que cette première collaboration en dehors des terrains et dans le monde de la Formule 1 plaira à tous les fans du Club et de football », a confié Pierre Gasly lors d'une réception organisée dans la boutique du Paris Saint-Germain dans la capitale anglaise située sur Oxford Street.