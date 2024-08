Enorme problème en défense, le PSG réagit enfin ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a enfin décidé de se réveiller au mercato pour un problème évident en défense centrale, avec les nombreuses blessures à ce poste. Paris a un mois pour trouver un joueur.

A la recherche d’un milieu de terrain, qu’il a trouvé avec la pépite portugaise Joao Neves, mais surtout d’un joueur offensif capable de compenser autant que possible le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, le PSG s’est trouvé un autre axe d’attaque pour ce mercato estival très mou pour le moment. En effet, la blessure de Presnel Kimpembe, qui avait repris l’entrainement et espérait faire son grand retour après un an et demi d’absence, ne remet pas forcément en cause l’avenir immédiat du champion du monde 2018, mais démontre que ce secteur de jeu devient plus que jamais fragile. Le défenseur central français, opéré deux fois de sa rupture du tendon d’Achille, a fait son retour à l’entrainement complet mais a immédiatement eu une alerte à l’adducteur qui va le mettre au repos pour quelques jours. Il ne sera pas apte pour la première journée de championnat contre Le Havre.

Un mois pour trouver un défenseur central

Le PSG s’est habitué à se passer de son « Titi » mais cela commence à faire beaucoup d’absence au même poste, puisque Lucas Hernandez ne rejouera pas avant des mois, et Milan Skriniar, opéré à une cheville en janvier dernier, est revenu timidement lui aussi. Le retour tardif de Lucas Beraldo ne laisse donc pas beaucoup de monde à la disposition de Luis Enrique, qui peut toujours compter sur Marquinhos et Danilo Pereira. Trop juste aux yeux du staff technique parisien, qui selon L’Equipe va faire remonter le message qu’il faut un défenseur central pour ce mercato.

Une piste qui n’était pas forcément jugée comme prioritaire par Luis Campos au début de l’été, mais qui va le devenir vue la situation. A un mois de la fin du marché des transferts, le PSG est invité à se bouger pour éviter de débuter une saison avec de grosses lacunes à un poste précis, même si ensuite, avec les retours à venir de Kimpembe et Hernandez, cela pourrait provoquer aussi un bel embouteillage.