Enflammade au PSG, le pompier Riolo sort l’extincteur

Par Corentin Facy

La semaine dernière, le PSG a livré un match référence pour s’imposer contre Manchester City en Ligue des Champions (4-2). Une victoire qui a provoqué l’enflammade de certains supporters et observateurs.

En dehors de la zone qualificative pour les barrages avant la réception de Manchester City la semaine dernière, le Paris Saint-Germain est tout d’un coup devenu l’un des favoris à la victoire finale en Ligue des Champions selon plusieurs observateurs après la victoire renversante contre le champion d’Angleterre au Parc des Princes. Il est vrai que l’équipe de Luis Enrique a livré un match référence pour l’emporter 4-2 contre les hommes de Pep Guardiola. Mais de là à imaginer le Paris SG sur le toit de l’Europe dans quelques mois, il y a un pas que Daniel Riolo refuse pour l’instant de franchir. Même s’il reconnaît sans mal que le PSG a réalisé son meilleur match de la saison et peut-être même depuis plus d’un an face à Manchester City, le journaliste de RMC attend des confirmations en Europe avant de s’extasier plus que ça.

Luis Enrique a tué la taupe du PSG https://t.co/Wp0HhI9djq — Foot01.com (@Foot01_com) January 29, 2025

« Beaucoup ont dit que cela pouvait ressembler à un tournant. Moi, j’ai encore trouvé que l’état d’esprit était très bon par rapport à tous les matches que l’on avait vu dans l’hiver, ou parfois, c’était un peu suffisant, il ne se passait pas grand-chose. J’ai continué à voir ce que Luis Enrique a mis en avant après la victoire contre City. Je suis assez content que le PSG redevienne ambitieux, qu’on ait eu cet état d’esprit. Et évidemment, on nous ressort la vieille sauce, on est capable de battre tout le monde, on est reparti avec nos ambitions. Juste, restons mesurés, même si la victoire, je ne la minore pas, je l’ai trouvé extraordinaire ce match, mais c’était un 64e de finale. Le chemin est encore long » a commenté Daniel Riolo, lequel attend le PSG au tournant dès ce mercredi soir à l’occasion du déplacement à Stuttgart. Pour rappel, un match nul suffit aux hommes de Luis Enrique pour assurer leur qualification en barrages. Mais l’objectif de Paris en Allemagne sera de gagner pour finir le plus haut possible et maximiser ses chances de tirage au sort favorable pour le barrage.