Edouard Michut et cinq jours expulsés vers le loft du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'entraînement a repris ce lundi au PSG, et si les installations sont plus grandes qu'au Camp des Loges, Luis Enrique ne veut pas avoir à diriger une armée mexicaine. Résultat, six joueurs ont été informés que le club ne comptait pas sur eux.

Avec six joueurs déjà recrutés depuis le début du mercato, dont le dernier en date, Cher Ndour, le Paris Saint-Germain renforce son effectif. Le souci est que dans le même temps, le club de la capitale voit revenir un paquet de joueurs prêtés, tout cela en plus des jeunes déjà en place. Alors, des rendez-vous individuels se sont enchaînés ce mercredi afin de prévenir tout le monde des intentions du PSG. Selon Le Parisien, Edouard Michut, Nehemiah Fernandez, Vimoj Muntu Wa Mungu, Moutanabi Bodiang, Kenny Nagera et Mathyas Randriamamy ont été informés qu'ils ne s'entraîneraient pas avec le groupe de Luis Enrique et qu'ils devront probablement se trouver un autre club s'ils veulent jouer en 2023-2024.

Autrement dit, le loft du Paris Saint-Germain va accueillir ses six premiers occupants, mais a priori ils vont rapidement voir arriver du monde au fur et à mesure des décisions de Luis Campos et de Luis Enrique. La petite question est de savoir si Kylian Mbappé rejoindra ce groupe s'il refuse de répondre à l'ultimatum de Nasser Al-Khelaifi.