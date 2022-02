EdF : Henry, Benzema, Mbappé, la France fait des jaloux !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ce mardi soir, le Parc des Princes va accueillir un duel de buteurs de classe internationale entre Karim Benzema et Kylian Mbappé.

Les deux joueurs sont désormais coéquipiers en Equipe de France et s’entendent à merveille, que ce soit sur le terrain en dehors. En toute logique, les yeux du monde entier seront rivés sur eux à l’occasion du choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions ce mardi soir au Parc des Princes. Dans son édition du jour, Le Parisien s’est amusé à comparer l’avant-centre du Real Madrid avec la star du PSG. Et pour appuyer son jeu des comparaisons, le quotidien régional a interrogé Emmanuel Petit pour évoquer les phénomènes Benzema et Mbappé. Pour le champion du monde 1998, il ne fait aucun doute que nous sommes en présence de deux des buts plus grands attaquants du football actuel. Emmanuel Petit a même intégré Thierry Henry dans sa réflexion pour illustrer la puissance offensive historique de la France.

Benzema, Henry, Mbappé, la France a d'incroyables talents

Le grand sourire de Benzema quand on lui pose la question sur son ressenti de jouer contre Kylian Mbappé qui pourrait devenir son futur coéquipier.



🗣️💬 "C'est particulier de jouer contre Kylian qui on le sait pourrait arriver au Real Madrid" pic.twitter.com/1w4i2gLlUM — RMC Sport (@RMCsport) February 14, 2022

« Après le départ de Thierry Henry, pour moi, son successeur en attaquant français est Karim Benzema. Et nous avons désormais la passation de pouvoir avec Mbappé pour les années à venir » a analysé Emmanuel Petit dans Le Parisien avant de poursuivre. « On parle d’excellence. Ils sont des exemples pour leur génération. Le curseur a été placé très haut avec Henry, Benzema et Mbappé. Et on se dit qu’ils peuvent aller encore plus loin. Je ne sais pas pourquoi, j’ai l’impression qu’il faut toujours partir de France pour avoir une reconnaissance dans certains domaines. L’image de Karim au Real Madrid et ailleurs est incontestable. En France, il y a plus de débats. On dit qu'on n’est jamais prophète en son pays… Je vois que Kylian s’est aussi fait critiquer après l’Euro. Aujourd’hui, il répond sur le terrain » a analysé Emmanuel Petit, qui n’a aucun doute sur le fait qu’à l’étranger, on jalouse sans doute la France devant de tels talents.