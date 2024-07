Doué à tout prix, le PSG peut compter sur Thierry Henry

Déterminé à s’attacher les services de Désiré Doué, le Paris Saint-Germain doit composer avec la rude concurrence du Bayern Munich. Mais sur ce dossier compliqué, le sélectionneur de l’équipe de France olympique Thierry Henry représente un atout important pour le club de la capitale.

Alors qu’il dispute actuellement les Jeux Olympiques avec l’équipe de France, Désiré Doué fait l’objet d’un énorme duel sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich s’affrontent pour conclure le transfert du milieu offensif de Rennes. Depuis quelques jours, les deux adversaires ne cessent de faire monter les enchères. D’après les informations qui circulent, chacun d’entre eux a déjà formulé deux offres concrètes.

Les Bavarois sont montés jusqu’à 55 millions d’euros bonus compris, tandis que le champion de France en titre a proposé 60 millions d’euros bonus compris, soit le montant réclamé par les Rouge et Noir. Il faut donc s’attendre à voir le Bayern Munich s’aligner rapidement. Si le scénario se confirme et que Rennes valide les deux offres, Désiré Doué devra trancher entre ses deux courtisans. Reste à savoir qui aura les faveurs de l’international Espoirs français. A priori, le Rennais ne prendra pas sa décision dans l’immédiat.

Non, la France joue ce soir, il est focus.😉



On peut juste vous affirmer que Thierry Henry lui a conseillé de rejoindre le PSG mais qu’il le soutiendra peu importe sa décision et qu’il espère que sa situation n’influencera pas ses JO. https://t.co/G6bhUsQW8q pic.twitter.com/lZFwzsAewm