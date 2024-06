Donnarumma taillé au PSG, l’Italie demande des comptes

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Décisif lors du match amical entre l’Italie et la Bosnie-Herzégovine (1-0) dimanche, Gianluigi Donnarumma reçoit les félicitations de la presse transalpine. Les médias italiens ne comprennent pas les critiques subies par le gardien du Paris Saint-Germain en France.

Gianluigi Donnarumma retrouve le sourire en sélection. Pointé du doigt pour certaines performances avec le Paris Saint-Germain, le gardien de l’Italie a parfaitement répondu présent contre la Bosnie-Herzégovine dimanche. Le Parisien s’est distingué avec trois arrêts importants dans ce match de préparation. Cela valait bien les félicitations des journaux transalpins, à commencer par La Gazzetta dello Sport qui se souvient du sacre au dernier Euro.

« Il ressemble au Gigio de 2021, confiant, calme, élastique, a écrit le quotidien aux pages roses. Deux grands arrêts en première période, notamment le premier sur Hajradinovic, puis en fin de match, il a hypnotisé Ahmedhodzic. » Gianluigi Donnarumma a donc obtenu un 7/10, soit la note également donnée par le Corriere dello Sport. « Sept minutes et quelques secondes, d'abord un arrêt de la main gauche sur le tir de Hajradinovic. Puis il récidive sur le coup franc de Gazibegovic, pas difficile mais présent, a commenté le média. Il nous évite l'égalisation à la fin sur Ahmedhodzic, la classique "croix" qui est la marque de fabrique des gardiens allemands. Une sécurité, sans aucun doute. »

Donnarumma ne comprend pas non plus

Un dernier rempart infranchissable, c’est aussi la description du Corriere della Sera qui lui a attribué la même note. « Même pas le temps de retourner à sa place qu'on tente de cambrioler sa porte : l'alarme anti-intrusion est dernier cri, a comparé le journal. Plus scénique sur un coup franc, mais le meilleur joueur de l'Euro 2020 est prêt. » La Rai s’est donc étonnée des critiques reçues par Gianluigi Donnarumma de la part des journalistes français. « Il faut demander à ceux qui écrivent, a réagi l’ancien Milanais. J'essaie juste de faire de mon mieux à l'entraînement et dans les matchs. Je pense juste à améliorer les détails et à donner constamment le meilleur de moi-même. » Insuffisant pour rassurer le PSG qui compte sur Matvey Safonov pour le concurrencer la saison prochaine.