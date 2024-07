Donnarumma peut partir, le PSG rêve de Mike Maignan

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Malgré l’arrivée d’un gardien de but cet été, le Paris Saint-Germain n’est pas certain de voir Donnarumma rester au club. En cas de départ de l’Italien, le PSG est prêt à faire revenir un ancien de la maison.

Le début de mercato du Paris Saint-Germain est assez calme. Le club de la capitale travaille pour renforcer son effectif. Pour le moment, le PSG n’a enregistré qu’une seule arrivée, et il s’agit du gardien russe de Krasnodar, Matveï Safonov, contre un chèque de 20 millions d’euros. Si Paris travaille désormais sur l’arrivée de João Neves en provenance de Benfica, le PSG peut être tenté de recruter une nouvelle fois au poste de gardien. En effet, nous pouvons assister à un jeu de chaises musicales en ce qui concerne les derniers remparts. En effet, Manchester City peut voir Ederson partir en Arabie Saoudite, et le premier choix pour remplacer le Brésilien n’est autre que Gianluigi Donnarumma. Selon les informations du média italien La Repubblica, cette rumeur a d’ailleurs pris de plus en plus d’ampleur ces dernières heures. Un départ de son dernier rempart obligerait le PSG à le remplacer et songe à un ancien de la maison.

Le PSG pense à Maignan pour remplacer Donnarumma

Selon la source, le Paris Saint-Germain a coché le nom de Mike Maignan en cas de départ de Donnarumma. Formé au PSG, l’actuel gardien de l’Equipe de France n’a jamais eu la possibilité de s’imposer dans l’équipe première et a su véritablement lancer sa carrière en rejoignant le LOSC en 2015. Quelques années plus tard, des retrouvailles entre Maignan et le PSG sont à nouveau au goût du jour, même si le départ de Donnarumma est pour l’heure loin d’être acté. Le gardien de la Squadra Azzurra se sent bien dans la capitale française et n’a pour l’heure pas envie de partir. Cependant, les choses peuvent rapidement évoluer et un retournement de situation n’est pas à exclure. Trois ans après avoir vu leurs destins être liés puisque Maignan avait remplacé Donnarumma, parti au PSG, l’un pourrait encore venir remplacer l’autre dans les prochaines semaines.