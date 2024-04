Donnarumma gardien parfait du PSG, il a un petit doute

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Si fébrile il y a encore quelques mois, Gianluigi Donnarumma est désormais devenu un point fort du onze parisien. L'Italien est régulièrement décisif avec le PSG et ne commet plus d'erreur. Pourra t-il toutefois être à ce niveau en Ligue des champions ?

Il est le joueur parisien le moins contesté dans le onze de base en ce moment. On ne parle pas de Kylian Mbappé mais bien de Gianluigi Donnarumma. Même s'il a laissé sa place à Arnau Tenas ce samedi contre Clermont, l'Italien est solidement installé dans la cage du PSG. Il y a encore quelques mois, c'était bien différent. Fébrile, Donnarumma était mis sur le banc par certains observateurs séduits par le match de Tenas au Havre. Mais, au fil des matchs, Donnarumma est redevenu le rempart solide qu'il était à l'Euro 2021 quand il a été élu meilleur joueur du tournoi. Il enchaîne les arrêts décisifs et évite scrupuleusement les erreurs depuis de très nombreuses semaines.

Donnarumma est fort en L1, mais en C1 ?

Même son jeu au pied, son point faible, apparaît plus propre. Le travail de Luis Enrique au PSG a sans doute porté ses fruits. Ils ne sont plus nombreux à le mettre en concurrence avec ses remplaçants, le jeune Arnau Tenas et l'expérimenté Keylor Navas. Le journaliste de radio Patrick Juillard rejoint le concert de louanges pour Donnarumma. Néanmoins, si l'Italien est l'un des meilleurs gardiens du monde, Juillard doute encore un peu de son mental. C'est le cas notamment pour les grosses affiches européennes.

10 - Gianluigi Donnarumma a réalisé 10 arrêts contre Marseille, le plus haut total pour un gardien de Paris et pour un portier dans un Classique en Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Muraille. #OMPSG pic.twitter.com/n5115LeoB2 — OptaJean (@OptaJean) March 31, 2024

« Sinon, malgré ses excellentes prestations semaine après semaine en Ligue 1, j'ai toujours un petit doute sur sa capacité à maintenir ce niveau de concentration et cette sérénité lors des très gros matches avec le PSG. S'il se retrouve vraiment sous pression, les vieux démons de son tristement célèbre but encaissé face à Karim Benzema à Bernabeu, ne risquent-ils pas de ressurgir à tout moment ? Je n'ai pas la réponse. Sinon pour le reste, c'est vrai qu'il est de plus en plus impressionnant, avec une belle envergure et de sacrés réflexes sur sa ligne qui font de lui désormais un des tous meilleurs gardiens de la planète », a t-il indiqué au site CulturePSG. Patrick Juillard sera vite fixé pour Donnarumma avec la double confrontation PSG-Barça dans les prochains jours en Ligue des champions.