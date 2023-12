Donnarumma brutalement éjecté du PSG par Tenas, il y croit

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Profitant de l’expulsion de Gianluigi Donnarumma en début de match, Arnau Tenas a disputé ses premières minutes en match officiel avec le PSG face au Havre. Et le gardien espagnol a fait très bonne impression.

Des interventions parfaites, un jeu au pied maîtrisé, Arnau Tenas a séduit les supporters du Paris Saint-Germain lors de son premier match de Ligue 1 face au Havre. Appelé à la rescousse par Luis Enrique après l’expulsion de Gianluigi Donnarumma, le gardien espagnol formé au FC Barcelone a prouvé ses qualités et a saisi sa chance. Le champion d’Europe italien a écopé de deux matchs de suspension, ce qui signifie que Tenas va jouer contre Nantes samedi soir puis à Lille dans une semaine. Entre ces deux matchs, un rendez-vous au sommet contre le Borussia Dortmund est au programme en Ligue des Champions et les premières interrogations commencent à fuser sur le choix que Luis Enrique va devoir effectuer.

Arnau Tenas ou Gianluigi Donnarumma ? La tendance est à une titularisation de l’ancien géant de l’AC Milan pour ce choc, mais à plus long terme, il n’est pas dit qu’Arnau Tenas ne parvienne pas à chiper la place de « Gigio » juge Pau Moral, entraîneur à la Masia du Barça entre 2014 et 2021. « C’est un grand gardien, il a toutes les qualités techniques, tactiques et la personnalité » estime l’ancien gardien d’Arnau Tenas en Catalogne dans So Foot, avant de poursuivre.

« Ce qui lui manquait, c’était l’opportunité. Il l’a eue et a prouvé. Je pense qu’il peut devenir l’un des plus grands. Il a cette bonne étoile. Tous n’ont pas forcément de la chance, surtout en tant que gardien, mais lui, il semble même avoir ça. Dès son plus jeune âge, je me suis dit : il va être professionnel. C’est très rare que tu te dises ça d’un enfant de 8 ou 9 ans. Je me rappelle que Gavi m’avait fait le même effet. Il avait déjà une sacrée personnalité, donnait des consignes à ses partenaires » affirme Pau Moral, pour qui Arnau Tenas a tout d’un grand. De quoi faire trembler Gianluigi Donnarumma, qui avait mal vécu la concurrence avec Keylor Navas il y a un an ? Dans un contexte où le PSG surveille aussi Lucas Chevalier (Lille) et Mike Maignan (Milan AC), les doutes semblent de plus en plus nombreux autour de la légitimité de Gigio Donnarumma dans la capitale française.