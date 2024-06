Direction MU, Ugarte ne supporte plus le PSG ni Enrique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Arrivé l’été dernier, Manuel Ugarte devrait déjà quitter le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain n’entre plus dans les plans du coach Luis Enrique. Et ne se sent plus à l’aise au sein du club francilien. Sauf rebondissement, l’Uruguayen a de grandes chances d’atterrir à Manchester United.

Au moment où Manuel Ugarte impressionnait à ses débuts au Paris Saint-Germain, il était bien difficile d’imaginer une séparation aussi rapide. Le milieu de terrain, d’abord critiqué à cause des 60 millions d’euros de son transfert, avant même d’avoir fait ses preuves sur le terrain, avait mis tout le monde d’accord. Son efficacité à la récupération faisait de lui le chaînon manquant chez les Parisiens. Mais au fil de la saison, l’Uruguayen a progressivement perdu les faveurs de Luis Enrique. A tel point que l’entraîneur espagnol ne souhaite plus le conserver la saison prochaine.

¿UGARTE A LA PREMIER LEAGUE?



El futbolista uruguayo del #PSG, Manuel Ugarte, es seguido de cerca por #ManchesterUnited, además de otros equipos top de Europa. @diegomunoz75 contó los detalles de esta posible transferencia en SportsCenter. pic.twitter.com/CHFGpKT0Fk — ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) June 27, 2024

Selon les informations d’ESPN Uruguay, le coach du champion de France a déjà annoncé à Manuel Ugarte qu’il ne faisait plus partie de ses plans. La mauvaise nouvelle n’a sans doute pas surpris le milieu défensif qui ne se sentirait plus à l’aise au Paris Saint-Germain. Et qui accepte donc volontiers l’idée d’un départ. D’autant que la destination annoncée, à savoir Manchester United, lui plaît particulièrement. En effet, le club mancunien n’a pas abandonné la piste de Manuel Ugarte malgré sa première offre refusée.

Le PSG veut un transfert définitif

Toujours d’après la même source, les Red Devils vont revenir à la charge et se rapprocher des exigences du Paris Saint-Germain. Le cador de Premier League semble parti pour conclure ce transfert sachant que ses concurrents (l’Atlético Madrid, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund) ont tous sollicité un simple prêt, alors que la direction francilienne souhaite récupérer au moins une bonne partie de sa mise. Après la Copa América, pas sûr que l’international uruguayen remette les pieds au campus PSG.