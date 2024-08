Direction le PSG, Osimhen a pris les commandes

Refroidi par le prix de Victor Osimhen, le Paris Saint-Germain a vite tourné la page. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Naples qui doit absolument vendre son attaquant. Et qui se heurte à la préférence du Nigérian pour le champion de France.

Victor Osimhen devient un réel problème pour Naples. Malgré sa prolongation signée en décembre dernier, l’attaquant sous contrat jusqu’en 2026 n’envisage pas de rester la saison prochaine. Les deux parties ont prévu de se séparer cet été, d’où l’ajout d’une clause libératoire à 130 millions d’euros. Mais cette option explique en partie l’actuel blocage. Le Napoli se base effectivement sur ce montant pour négocier avec les prétendants du Nigérian. De quoi refroidir le Paris Saint-Germain qui ne s’est pas éternisé dans les discussions.

Autant dire que Victor Osimhen n’est pas près de remplir les caisses napolitaines. Ses dirigeants ont pourtant besoin de son transfert pour financer l’arrivée de son successeur. Le club dirigé par Aurelio De Laurentiis a bien convaincu Romelu Lukaku. Mais selon le Corriere dello Sport, sans la vente de l’ancien Lillois, Naples ne peut proposer que 25 millions d’euros (hors bonus), alors que Chelsea réclame au moins 40 millions d’euros pour son avant-centre. Pendant ce temps-là, Victor Osimhen reste absent des plans de l’entraîneur Antonio Conte toujours privé d’un buteur de haut niveau.

🚨⛔️ Lukaku, Chalobah and Broja as well as David Datro Fofana are all expected to leave Chelsea this summer.



Plan for permanent transfer for all of them as Lukaku has agreed on three year deal with Napoli.



Chalobah, Fofana and Broja are assessing options. pic.twitter.com/6HCqeX65qb