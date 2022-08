Diallo quitte le groupe, départ imminent du PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se rend ce mercredi soir à Toulouse pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Les champions de France devront faire sans Abdou Diallo, en instance de départ.

A Paris, on doit en ce moment jongler entre la reprise de la compétition et la fin du mercato. Pas un exercice forcément facile pour le PSG. En effet, pas mal de joueurs sont concernés par des rumeurs de transferts. C'est notamment le cas d'Abdou Diallo. Jamais utilisé depuis le début de la saison et clairement invité à se trouver un nouveau club, le champion d'Afrique n'a toujours pas trouvé preneur. Alors que l'on commençait à perdre espoir dans la capitale, voilà que le dossier Diallo semble se débloquer. Initialement convoqué dans le groupe du PSG qui se rend à Toulouse ce mercredi, l'ancien Monégasque ne fera finalement pas le déplacement.

Diallo, un départ imminent du PSG

🚨Le PSG et le RB Leipzig discutent d’un prêt avec option d’achat pour Abdou Diallo ! (@FabrizioRomano)



Benfica et Galatasaray sont aussi intéressés, annonce @lequipe. pic.twitter.com/MmzmeeAhJy — Actu Foot (@ActuFoot_) August 31, 2022

Selon les informations de L'Equipe, Abdou Diallo est en négociations avancées avec Leipzig pour une arrivée dans les prochaines heures. De son côté Fabrizio Romano précise que le Sénégalais arriverait en Allemagne dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Abdou Diallo n'est pas seulement courtisé par Leipzig puisque Benfica et Galatasaray sont également sur le coup. Sauf rebondissement, l'ancien de Dortmund va donc bien quitter le PSG dans les prochaines heures. Une bonne nouvelle pour lui dans l'optique de la Coupe du monde au Qatar. Peu utilisé ces derniers mois à Paris, Abdou Diallo cherche un nouveau défi dans lequel il pourra s'épanouir. A noter que Diallo ne sera pas le seul départ prochain au PSG. Idrissa Gueye passe sa visite médicale à Everton et Mauro Icardi est annoncé proche de Galatasaray. Un peu plus tôt ce mercredi, le PSG et Sunderland ont annoncé le prêt avec option d'achat d'Edouard Michut. Un mercredi qui devrait également voir une arrivée avec celle de l'Espagnol de Valence : Carlos Soler.