Deux indésirables bloquent le mercato du PSG

Après les arrivées annoncées de Milan Skriniar et de Manuel Ugarte, le Paris Saint-Germain espère boucler le transfert de Lucas Hernandez en provenance du Bayern Munich. Mais avant de formuler une offre pour l’international français, le club de la capitale devra pousser deux de ses indésirables vers la sortie.

Pour Luis Campos, les échecs de ses deux mercatos avec le Paris Saint-Germain lui ont servi de leçon. Le conseiller football souhaite réaliser son recrutement estival le plus vite possible. D’où les signatures annoncées, mais pas encore officialisées, du défenseur central Milan Skriniar et du milieu uruguayen Manuel Ugarte. Prochain objectif pour le Portugais : arracher Lucas Hernandez au Bayern Munich. Le défenseur polyvalent, sous contrat jusqu’en 2024, a interrompu les discussions pour une prolongation au club bavarois.

L’international français espère signer au Paris Saint-Germain cet été. Mais plusieurs obstacles le séparent d’une arrivée dans la capitale française. Pour commencer, le Bayern Munich n’a pas perdu l’espoir de le conserver. La direction allemande a bien entendu la décision de Lucas Hernandez. Mais l’entraîneur Thomas Tuchel a clairement indiqué qu’il comptait sur l’ancien joueur de l’Atlético Madrid la saison prochaine. Pas de quoi dissuader le principal intéressé, qui devra attendre que le Paris Saint-Germain passe à l’action.

Understand Paris Saint-Germain will try to find solution for both Layvin Kurzawa and Juan Bernat — then next step will be opening bid for Lucas Hernandez. 🔴🔵 #PSG



Bayern are aware of Lucas priority to join PSG this summer but still waiting to discuss conditions of the deal. pic.twitter.com/hROiYUc12i