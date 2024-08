Deux attaquants recrutés d'urgence, le PSG bouge enfin

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Longtemps dans l’impasse, le mercato estival du PSG s’est enfin décanté avec les signatures de Joao Neves et celle à venir de Willian Pacho. Mais le club de la capitale cherche encore à se renforcer en attaque.

Après avoir tergiversé pendant de longues semaines, le Paris Saint-Germain a pris la décision d’accélérer sur le marché des transferts en posant près de 100 millions d’euros sur la table pour recruter Joao Neves en provenance du Benfica Lisbonne ainsi que le défenseur Willian Pacho. Personne ne l’avait vu venir, mais l’international équatorien de 22 ans va s’engager en faveur du Paris SG après une saison aboutie du côté de Francfort en Bundesliga. Les supporters parisiens peuvent se réjouir de voir leur club s’activer sur le marché des transferts, mais Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n’en ont pas encore terminé avec le mercato estival du club de la capitale.

PSG : Terrible nouvelle pour la piste Jadon Sancho https://t.co/bJLtmlwAVY — Foot01.com (@Foot01_com) August 7, 2024

A en croire les informations du site 90Min, le Paris Saint-Germain cherche encore à boucler trois recrues d’ici la date butoir du mercato le 31 août. C’est principalement en attaque que vont se concentrer les recherches du PSG dorénavant puisque le média affirme que Luis Enrique aimerait accueillir un buteur et un ailier dans les semaines à venir. Dans l’idéal, le champion de France en titre aimerait se délester de Gonçalo Ramos ou de Randal Kolo Muani pour investir sur un nouveau buteur.

Un buteur, un ailier et un défenseur au PSG ?

Le nom de Victor Osimhen revient chaque jour dans la presse italienne, mais le profil de l’international nigérian ne fait pas monter Luis Enrique au rideau. L’entraîneur du PSG préfère Viktor Gyökeres et même Jonathan David selon le média, qui indique que ces deux joueurs font partie des joueurs ciblés par le Paris SG. Le club cherche également un ailier et sur ce poste, les noms de Jadon Sancho et de Désiré Doué sont évoqués.

A priori et sauf surprise, ce sera l’un ou l’autre mais pas les deux pour le club francilien lors de ce mercato. Enfin, le site 90Min ajoute que malgré la signature quasiment actée de Willian Pacho en provenance de Francfort, le Paris Saint-Germain cherche encore un défenseur pour boucler son été. Le profil de ce joueur à vocation défensive n’a pas été révélé mais on peut penser qu’il s’agit d’un joueur capable de doubler le couloir droit derrière Achraf Hakimi en cas de départ de Nordi Mukiele, courtisé en Arabie Saoudite et qui ne sera pas retenu par Luis Enrique. Au total, le PSG cherche donc trois joueurs d’ici la fin de l’été, un recrutement qui dépendra aussi de certaines ventes qui tardent à se concrétiser.