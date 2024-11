Deux arrivées et deux départs, le PSG lance son mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG sera très actif lors du prochain mercato hivernal puisque dans l’idéal, le club de la capitale aimerait recruter deux joueurs. Dans le même temps, Skriniar et Kolo Muani sont poussés vers la sortie.

Historiquement, le Paris Saint-Germain n’est pas un club habitué aux grandes manoeuvres lors des mercato hivernaux. En janvier prochain en revanche, il risque d’y avoir du changement dans la capitale. L’idée n’est pas de faire la révolution et de bousculer en profondeur l’effectif de Luis Enrique. Mais à en croire les informations de L’Equipe, quelques changements sont souhaités en interne, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Selon le quotidien national, le PSG planche sur deux mouvement dans chaque sens. Cela ne surprendra personne, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar sont poussés vers la sortie.

Saliba au PSG, le Qatar lâche 95 ME https://t.co/ux6DAhyzH2 — Foot01.com (@Foot01_com) November 5, 2024

L’international slovaque est pisté en Italie et en Premier League mais pour le Paris SG, le plus difficile sera de trouver un club qui acceptera de prendre une majeur partie de son salaire en charge. Quant à l’attaquant de l’Equipe de France, là aussi, il s’agit d’un dossier où les prétendants ne manquent pas. La Juve, Manchester United et d’autres clubs anglais sont sur les rangs. Un prêt de cinq mois est à l’étude et l’ex-buteur de Francfort est ouvert à un départ, ayant bien compris que Luis Enrique ne comptait pas sur lui. Ce qui est plus intéressant, c’est de savoir avec précision sur quels postes le PSG souhaite se renforcer dès le mois de janvier. Selon nos confrères Hugo Delom et Loïc Tanzi, les priorités du champion de France en titre sont clairement établies.

Le PSG cible un ailier et un défenseur central

L’idée est notamment de recruter un ailier dès le mercato hivernal, un « joueur capable de densifier la concurrence, notamment à gauche ». Il faut dire qu’en dehors de Barcola et de Dembélé, Luis Enrique a peu de solutions car Lee ou Doué sont irréguliers ou trop justes dans les grandes affiches européennes. Un recrutement en janvier est donc nécessaire. Un besoin est également ressenti au poste de défenseur central, où l’idée est clairement de recruter un droitier afin de pouvoir faire souffler Marquinhos plus sereinement. Dans ce dossier, le départ de Milan Skriniar sera toutefois crucial, car le PSG ne veut plus empiler les joueurs au même poste afin de garder un équilibre dans son vestiaire et dans sa masse salariale.

A deux mois du début du mercato, Luis Campos a en tout cas les idées claires, avec une volonté assumée de recruter deux joueurs et d’en faire partir deux autres. Reste maintenant à mettre tout cela en pratique et à voir si le coordinateur sportif du PSG atteindra ses objectifs.