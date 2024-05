Désiré Doué veut quitter Rennes, le PSG au pied du mur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très intéressé par le profil de Désiré Doué, le PSG va devoir se positionner rapidement s’il veut attirer le milieu offensif de Rennes. Quant à lui, le joueur a exprimé son désir de quitter le club breton.

Un an après avoir recruté Bradley Barcola à l’Olympique Lyonnais pour 50 millions d’euros, le Paris Saint-Germain est de nouveau intéressé par un international espoirs français très prometteur qui évolue en Ligue 1. Il s’agit cette fois de Désiré Doué, sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2026. Le club breton a d’ores et déjà prévenu le PSG, il faudra débourser au minimum 40 à 50 millions d’euros pour recruter le natif d’Angers, auteur de 4 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. A en croire les informations de Sports Zone, Désiré Doué a fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait quitter Rennes à la fin de la saison, une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain.

Mais si Luis Campos veut rafler la mise, il va devoir mettre un sérieux coup d’accélérateur car pour l’heure, le PSG n’est pas du tout le favori pour récupérer Désiré Doué selon le compte insider. En effet, le média affirme que le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich sont à ce jour « les clubs les plus intéressés » pour recruter le jeune milieu offensif de 19 ans. Par ailleurs, on apprend que Manchester United et Arsenal ont amorcé des premiers contacts au cours des derniers jours avec le Stade Rennais et avec l’entourage de Désiré Doué. Autant dire que pour le PSG, la concurrence se fait de plus en plus présente et pourrait compliquer les plans de Luis Campos. Reste maintenant à voir si le champion de France passera la seconde et parviendra à convaincre Désiré Doué en mettant notamment en avant le parcours de Bradley Barcola, qui a été sélectionné par Didier Deschamps pour l’Euro 2024 avec la France, un an seulement après son transfert de l’OL à Paris.