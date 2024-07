Désiré Doué au PSG, tout est annulé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG peine toujours à boucler ses deals prioritaires cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale pousse toujours pour avoir l'accord de Désiré Doué, même si tout parait compliqué dans ce dossier.

Luis Enrique veut des renforts bien ciblés cet été. Mais force est de constater que sa direction a du mal à faire la différence pour signer des joueurs importants. Joao Neves est la grande priorité du PSG, tout comme Désiré Doué. Si le Portugais devrait prochainement signer, le joueur du Stade Rennais est encore loin d'être parti de Bretagne. Actuellement avec l'équipe de France Olympique de Thierry Henry, Doué ne veut d'ailleurs pas être pollué avec son avenir. De quoi jeter un froid sur sa prochaine destination.

Désiré Doué, rien n'est encore fait

Selon les informations de Florian Plettenberg, alors qu'on attendait une décision imminente concernant le choix de Doué, tout va être reporté ! En effet, le milieu de terrain veut attendre la fin des JO avant de faire un choix entre le PSG et le Bayern Munich. En attendant, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi sont pleinement mobilisés pour convaincre Doué et son entourage de signer dans la capitale. Mais le Bayern, qui ne signera pas Xavi Simons, n'a pas dit son dernier mot. Problème de taille pour les Bavarois cependant, ils doivent vendre et ne pourront pas proposer ce que réclame le Stade Rennais, à savoir près de 60 millions d'euros. Les fans et observateurs du Paris Saint-Germain vont donc encore devoir patienter avant de savoir si Doué signera ou non dans leur club. L'équipe de France Olympique est bien partie pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Les hommes de Thierry Henry affrontent ce mardi soir la Nouvelle-Zélande pour valider leur ticket pour le prochain tour.