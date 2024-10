Dembélé viré du PSG, son mercato est chamboulé ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ecarté par Luis Enrique pour le match du PSG à Arsenal ce mardi, Ousmane Dembélé pourrait quitter le club de la capitale à la fin de la saison. Selon la presse espagnole, Manchester United veut profiter de la situation.

Malgré un excellent début de saison, Ousmane Dembélé est dans la tourmente au Paris Saint-Germain. Contre toute attente, l’international français a été écarté par Luis Enrique pour l’un des matchs les plus importants du début de saison parisien, ce mardi face à Arsenal en Ligue des Champions. En cause, une discussion un peu agitée entre l’ancien joueur du FC Barcelone et son entraîneur, durant laquelle Ousmane Dembélé ne semblait pas d’accord sur toute la ligne avec Luis Enrique. L’ex-sélectionneur de l’Espagne n’aime pas qu’on lui tienne tête et « Dembouz » en a payé le prix fort en étant brutalement éjecté du groupe parisien pour le voyage à Londres.

Le PSG officialise l'absence de Dembélé contre Arsenal https://t.co/qwVx45trCA — Foot01.com (@Foot01_com) September 30, 2024

Cette mise à l’écart n’est pas de nature à durer et Dembélé pourrait faire son retour dès dimanche pour le déplacement à Nice en Ligue 1. Mais quelque chose s’est cassé entre Ousmane Dembélé et le PSG, une aubaine pour les clubs qui aimeraient le recruter. C’est ainsi que selon les informations de Todo Fichajes, un club a d’ores et déjà prévu de passer à l’offensive dans le but de s’attacher les services de l’ailier droit de 26 ans lors du prochain mercato. Il s’agit de Manchester United, déjà intéressé par un potentiel transfert de Dembélé l’été dernier et qui a bien l’intention de revenir à la charge dans quelques semaines.

Manchester United veut Dembélé... dès janvier

Les Diables Rouge font de l’ancien attaquant du Borussia Dortmund une priorité absolue pour renforcer leur secteur offensif, et de premiers contacts ont déjà été noués entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Un potentiel transfert à hauteur de 60 ME est en discussions et il n’est pas impossible que le deal intervienne dès le mois de janvier selon le média espagnol, bien que cela paraisse tout de même assez improbable. En crise après un début de saison cataclysmique, Manchester United a la volonté de frapper fort pour se redresser et au-delà du possible départ à venir d’Erik Ten Hag, le recrutement d’un ou deux joueurs de classe mondiale est souhaité par la direction.

En ce sens, la venue de Dembélé parait crédible. La question est maintenant de voir si malgré cette mise à l’écart temporaire du joueur, le PSG est vendeur, ce dont on peut douter au vu de l’importance prise par Ousmane Dembélé dans la capitale française depuis un an, et plus encore depuis le départ de Kylian Mbappé. La volonté du joueur est également un point d’interrogation pour le moment et il sera intéressant de savoir si, échaudé par cette brouille avec Luis Enrique, l’ancien Rennais sera favorable à un départ Outre-Manche.