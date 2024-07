Dembélé est inutile, la star du PSG humiliée

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison correcte avec le PSG, Ousmane Dembélé reste la cible de nombreux observateurs en raison de son manque d’efficacité, qui a malheureusement été visible à l’Euro.

Les années passent et Ousmane Dembélé peine à devenir un joueur décisif. Imprévisible dans ses dribbles, capable de coup de génie comme peu d’attaquants au monde, le natif de Vernon est néanmoins très maladroit et cette réputation lui colle à la peau. L’Euro 2024 avec l’Equipe de France était une belle occasion de prouver à tous ses détracteurs qu’il avait progressé dans le dernier geste. Au contraire, ses matchs avec les Bleus ont conforté tous ceux qui le voient comme un ailier capable de déstabiliser n’importe quel défenseur sans pour autant se montrer décisif. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, le journaliste Pierre Maturana a évoqué le cas Ousmane Dembélé et selon lui, le manque d’efficacité de l’attaquant du Paris Saint-Germain devient préoccupant.

« Si Dembélé était un joueur qui partait balle au pied, qui dribblait et qui à la fin dévissait toutes ses frappes, je serais d'accord. Le fait est que ce n’est pas ça et qu’il y a un thème qui revient souvent quand on parle de lui, c’est la maladresse ou alors un manque de talent tout simplement dans le dernier geste. Je pense que c’est ça qui lui fait du tort car les passes décisives, il en donne mais il y a un nombre de centres, de passes et de frappes qui sont ratées qui font qu’on a l’impression que c’est un joueur qui ne passe pas de palier » a lancé le journaliste dans l’Equipe du Soir, avant de conclure au sujet de la star du PSG et de l’Equipe de France.

Ousmane Dembélé se fait taper sur les doigts

« A ses débuts, il marquait plus. Là, c’est un joueur avec qui la plupart du temps, tu sais ce qu’il va se passer. Tu sais qu’une action de Dembélé n’ira pas au bout, et ne finira pas par un but ou une passe décisive neuf fois sur dix. Les supporters du Barça ne sont pas du tout surpris par les critiques actuelles sur Dembélé, c’est quelque chose qui n’évolue pas beaucoup » a regretté Pierre Maturana, déçu par le manque de progression d’Ousmane Dembélé dans ce domaine. Pour être tout à fait juste, il est tout de même bon de rappeler que l’attaquant de 27 ans a terminé la saison avec 14 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais avec six petits buts, Ousmane Dembélé est bien en-dessous des standards attendus pour un titulaire du PSG en attaque.