Déjà un gros bug Mbappé-Dembélé au PSG ‍?

Pour le moment bien décevant, Ousmane Dembélé peut compter sur le soutien de Kylian Mbappé sur le terrain. Attention toutefois aux dérives.

Avec Milan Skriniar, très peu à l’aise en défense et un Carlos Soler perdu au milieu, Ousmane Dembélé s’est retrouvé parmi les joueurs les moins bien notés au sein du PSG après le match face à Nice. Depuis son arrivée, l’ailier français peine à se mettre en valeur, avec toujours un énorme problème dans la finition, ce qui a souvent été son défaut dans sa carrière. Mais en plus, sa discrétion dans le jeu font qu’il est possible d’oublier pendant quelques minutes qu’il est sur le terrain. Néanmoins, ses combinaisons sur le côté droit avec Achraf Hakimi permettent de conserver de l’espoir pour les semaines à venir, la saison venant juste de se lancer. Mais une première action décisive serait la bienvenue, alors que Kylian Mbappé enchaine les buts pour essayer de compenser les difficultés de l’attaque parisienne.

Mbappé et Dembélé, de l'abus dans l'air

Les deux hommes s’entendent très bien, et même trop bien selon L’Equipe, pour qui le PSG pourrait avoir un problème avec cette relation privilégiée. En effet, Mbappé a clairement envie de voir Dembélé réussir ses débuts à Paris, et le recherche sur le terrain. De manière abusive, au point de négliger ses autres coéquipiers par moment. « Dans le jeu, il privilégie (trop?) sa relation avec Ousmane Dembélé au détriment d’autres partenaires et notamment Gonçalo Ramos, avec lequel il n’a quasiment pas échangé », dénonce le quotidien sportif, pour qui il va falloir faire attention à ne négliger personne dans cette attaque dont la hiérarchie a totalement changé cet été. Avec Randal Kolo-Muani qui arrive, Mbappé a certes le sourire de voir ses compatriotes être les fers de lance du PSG, mais il va falloir veiller à ce que les choix de jeu soient les bons, alors que Gonçalo Ramos est en effet un peu oublié dans cette configuration.

Attention donc à ce que le Paris SG ne se concentre pas trop sur un Ousmane Dembélé que tout le monde dans la capitale veut voir réussir. Mais c’était aussi le cas au FC Barcelone, et l’ancien rennais a pu parfois passer au travers de dizaines de matchs, soit par sa forme physique chancelante, soit par un frustrant manque d’efficacité. Chez les supporters des champions de France, la patience n’est déjà pas loin d’atteindre ses limites. « Dembélé, pour la finition, il n’est ni droitier, ni gaucher », « le jour où il finira ses actions, on dit ça depuis cinq ans », « 6 matchs 0 action décisive, est-ce qu’il va réussir à s’imposer ? », « Les supporters vont commencer à comprendre avec Dembélé », ont notamment lancé quelque suiveurs du PSG, pour qui le FC Barcelone ne doit finalement pas trop regretter le départ de son ailier. Du moins à l’heure actuelle.