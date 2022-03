Daniel Riolo met le PSG au défi de le nommer président

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Au soir de l’élimination du PSG contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, Daniel Riolo était fou de rage au micro de RMC.

Les joueurs, Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi, l’Emir du Qatar… Tout le monde y est passé avec Daniel Riolo, totalement hors de lui après l’élimination du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, mercredi soir. 24 heures plus tard, la pression est retombée mais la colère est toujours présente dans l’esprit du polémiste de RMC, supporter assumé du PSG. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a de nouveau chargé la direction du club de la capitale et notamment son président Nasser Al-Khelaïfi, principal responsable des mauvais résultats en coupe d’Europe et de la situation actuelle selon lui. L’occasion par ailleurs pour Daniel Riolo de soumettre sa candidature pour le poste de président du PSG… et il n’a jamais été aussi sérieux.

🚨 Some PSG players, Leonardo and Al Khelaifi all shouted and attacked the referees after the game. @partidazocope — Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) March 9, 2022

Riolo se propose pour remplacer Al-Khelaïfi

« Les potentielles sanctions de l’UEFA sont logiques, justifiés, contre le vrai responsable du fiasco depuis des années, à savoir le président (ndlr : Nasser Al-Khelaïfi). C’est lui le premier responsable » a jugé Daniel Riolo sur l’antenne de RMC avant de poursuivre. « On peut parler de l’entraîneur, du directeur sportif, des joueurs. Evidemment les joueurs sont fautifs mais ils sont mis dans des conditions qui sont choisies et voulues depuis des années. L’autorité vient d’en-haut, la verticalité vient du sommet et elle n’existe pas au PSG. Le premier responsable, c’est le président de ce club qui n’est pas apte à occuper ces fonctions. Je rappelle évidemment que je peux me rendre disponible si le PSG veut gagner un jour la Ligue des champions puisque je serai le seul à pouvoir le faire. Et je parle très sérieusement, sachez-le » a lancé un Daniel Riolo plein d’arrogance au micro de RMC. Au cas où l’Emir du Qatar est intéressé, ce dont on peut douter, le message est passé…