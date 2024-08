Coup de théâtre pour Julian Alvarez, le PSG provoque un clash XXL

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'offre du PSG pour Julian Alvarez n'a pas été retenue par l'Argentin, qui est toutefois en colère en comparant ce que lui proposait le club français, et ce que lui offre désormais l'Atlético de Madrid.

« It ain’t over till it’s over », avait pour habitude de dire un manager légendaire du baseball dans les années 70, du nom de Yogi Berra. Dans le sport comme dans la vie, ce n’est jamais vraiment fini, tant que ce n’est pas vraiment fini. Le dossier Julian Alvarez semblait bouclé en Espagne, avec l’offre de l’Atlético de Madrid acceptée par Manchester City pour un transfert approchant les 95 millions d’euros. Le club anglais a donné le feu vert aux Matelassiers pour négocier avec l’attaquant argentin, impatient d’être enfin le leader de l’attaque d’un grand club européen après être souvent perçu comme un second couteau à Manchester City.

Il manque plusieurs millions d'euros

Mais avec un tel transfert et de telles attentes, Julian Alvarez vient de tomber de très haut en apprenant les bases du contrat que lui propose l’Atlético, et tout serait pour le moment mis sur pause. Si tous les spécialistes du mercato sont au courant de ce problème, c’est certainement que l’entourage de l’Argentin a fait savoir que le danger de voir le transfert capoter était réel. Selon Ben Jacobs, journaliste pour Talk Sport notamment, Alvarez devrait diviser son salaire par deux pour signer à l’Atlético, par rapport à l’offre qu’il a reçue de la part du PSG il y a quelques jours. La marge est trop énorme à ses yeux, même si son salaire serait augmenté par rapport à ce qu’il touchait à Manchester City.

Mais il y a une différence copieuse sur le salaire annuel, de l’ordre d’au minimum 5 millions d’euros net, ce qui a mis un sérieux coup de froid aux négociations. Selon Fabrizio Romano, la tension est très vive devant cette différence et ce qui est perçu comme un manque de reconnaissance de la part de l’Argentin. L’offre du PSG, bien que n’ayant pas été retenue en premier lieu, continue de peser sur les négociations et pourrait bien déboucher sur un coup de théâtre si un accord n’est pas très rapidement trouvé.