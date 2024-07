Coup de théâtre au mercato du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Randal Kolo-Muani est poussé dehors par le PSG, mais le club de la capitale ne reçoit aucune offre. Tout le contraire de son concurrent Gonçalo Ramos, qui va devoir prendre la porte alors que ce n'était pas prévu.

Pour le moment calme dans le sens des recrues comme des départs, le mercato du PSG doit tout de même s’emballer dans les prochaines semaines. Le club francilien est sur plusieurs dossiers chauds avec trois recrues de prestige ciblées. Il s’agit de Désiré Doué, Victor Osimhen et Joao Neves. Des discussions sont en cours avec les clubs correspondants, mais l’appétit est énorme et le Paris SG ne fait plus marcher la planche à billets aussi facilement qu’avant. L’idée serait de réaliser une belle vente afin d’avoir un peu plus de libertés pour dépenser. Dans cette optique, le champion de France souhaitait se défaire de Randal Kolo-Muani, qui à l’image de son Euro avec l’équipe de France, a du mal à trouver sa place dans l’équipe parisienne malgré des prestations parfois intéressantes.

Ce n'est pas le 9 que le PSG voulait vendre

Mais vu le prix dépensé pour le faire venir, quasiment 100 millions d’euros, l’ancien nantais s’est vu indiquer la sortie. Pourtant, plusieurs médias l’affirment désormais, malgré cette volonté du PSG de revendre rapidement Kolo-Muani, un scénario inverse va se produire. En effet, ce n’est pas l’international français qui fait l’objet d’offres cet été, mais son concurrent en pointe Gonçalo Ramos. Et devant cette situation, Nasser Al-Khelaïfi a bien été obligé de changer son fusil d’épaule et d’accepter de laisser partir le Portugais.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Ainsi, la première offre est tombée de la part de l’Atlético de Madrid, qui a besoin d’un « 9 » pour compenser le départ d’Alvaro Morata au Milan AC. Ce n’était ni le souhait du PSG, ni celui de l’ancien du Benfica Lisbonne, de changer d’air cet été, Ramos étant persuadé qu’il avait désormais la capacité de s’imposer à Paris. Mais selon PSGInside-Actus, la donne a changé et l’intérêt financier pourrait primer pour faciliter un départ de Ramos devant l’offre de l’Atlético.

Une sacrée surprise au sein du Paris SG, où Jorge Mendes fait souvent la pluie et le beau temps au mercato. Mais le super-agent portugais, qui s’oppose au départ de Gonçalo Ramos, va surement devoir avaler la pilule devant l’offre de l’Atlético de Madrid. Et prendre une belle commission au passage, rassurez-vous.