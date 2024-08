Couac au mercato, cette piste échappe au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a encore pas mal d'idées en tête pour venir renforcer son effectif. Luis Enrique ne dirait pas non à la venue d'un nouveau défenseur polyvalent.

Luis Enrique sait que les matchs seront très nombreux la saison prochaine, que ce soit sur la scène nationale, européenne et même mondiale. L'Espagnol veut donc le meilleur effectif possible pour faire bonne figure dans toutes les compétitions. L'ancien du Barça aimerait doubler voire tripler tous les postes, surtout avec le départ récent de Kylian Mbappé au Real Madrid. Luis Enrique espère d'ailleurs la signature d'un nouveau défenseur polyvalent. Parmi les joueurs appréciés par le PSG : Lutsharel Geertruida. Mais le dossier se complique de plus en plus pour les champions de France.

Geertruida file à Aston Villa, le PSG perd la guerre

Selon les informations de Romain Collet-Gaudin, le défenseur néerlandais devrait en effet rejoindre Aston Villa dans les prochaines heures. Le PSG est toujours intéressé par le joueur du Feyenoord mais est plus que jamais en retard. Lutsharel Geertruida était pourtant partant pour rejoindre l'armada francilienne avant que le club de la capitale ne ralentisse les négociations. De quoi permettre à Aston Villa de boucler le deal. A moins que le PSG ne s'aligne sur les offres faites. Le défenseur international batave est évalué à quelque 32 millions d'euros par le Feyenoord. Une belle rentrée d'argent pour les Néerlandais. Le PSG va très certainement devoir changer son fusil d'épaule au poste de défenseur. Autre joueur ciblé, Bradley Locko. Ce dernier pourrait permettre à Nuno Mendes de souffler. Dans les prochaines heures, les Franciliens vont accélérer sur le marché des transferts et pas mal de noms vont revenir pour renforcer l'effectif de Luis Enrique. Mais Geertruida, à moins d'un énorme rebondissement, est un profil à oublier pour les pensionnaires du Parc des Princes.