Contact établi, le PSG accélère pour Zhegrova

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG souhaite étoffer son secteur offensif dans les mois à venir et pour cela, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Edon Zhegrova selon la presse espagnole, avec de premiers contacts sérieux.

Satisfait des performances de Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé depuis le début de la saison, Luis Enrique regrette néanmoins le manque de concurrence au sein de l’effectif pour ses deux ailiers. Kang-in Lee et Désiré Doué sont encore trop tendres pour prétendre à une place de titulaire en Ligue des Champions, raison pour laquelle le PSG souhaite renforcer son attaque dans les semaines et les mois à venir. Cet hiver, une retouche est envisageable mais c’est surtout l’été prochain que le club de la capitale va tenter de booster son secteur offensif. Un numéro neuf pourrait être recruté, mais l’idée est aussi de s’attacher les services d’un ailier potentiellement titulaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Edon Zhegrova (@edonzhegrova10)

A en croire les informations du média espagnol Carpetas Blaugrana, un joueur met tout le monde d’accord au PSG, il s’agit d’Edon Zhegrova. Excellent à Lille depuis plus d’un an, l’international kosovar coche toutes les cases aux yeux de Luis Enrique, qui adore son profil de dribbleur hors-pair mais également de très bon passeur, comme il l’a démontré sur le but de Jonathan David face à la Juventus Turin en Ligue des Champions. Encore irrégulier, l’attaquant lillois a une marge de progression énorme et entre parfaitement dans la nouvelle politique de recrutement des Dogues. Selon le média espagnol, le PSG a d’ores et déjà pris contact avec Lille et avec l’entourage de Zhegrova dans le but de devancer… le FC Barcelone.

Le PSG accélère pour Zhegrova, le Barça à l'affût

Car du côté d’Hansi Flick, on est également sous le charme de l’ailier lillois de 25 ans et un nouveau duel entre le PSG et le Barça se dessine donc sur le marché des transferts. A date, le champion de France en titre a une réelle longueur d’avance, avec des discussions déjà entamées mais rien n’est encore fait puisque pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé ni entre le PSG et Zhegrova, ni entre le club parisien et le LOSC. Cela confirme en tout cas la volonté de vite boucler le deal pour Luis Campos, avant que Barcelone se réveille et et immisce le doute dans l’esprit du joueur kosovar.