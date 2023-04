Conflit interne au PSG, Messi balance tout

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que l’on annonçait un accord de principe, le Paris Saint-Germain ne souhaiterait plus prolonger le contrat de Lionel Messi. Les dirigeants, comme une partie des supporters parisiens, sont déçus des performances de l’Argentin. Une version contredite par l’entourage du joueur.

Lionel Messi vit probablement ses derniers mois au Paris Saint-Germain. C’est en tout cas la tendance évoquée par plusieurs sources. Alors que l’on évoquait un accord de principe pendant la Coupe du monde 2022 en décembre, l’Argentin ne devrait finalement pas prolonger. Le meneur de jeu se dirige vers un départ libre cet été à cause de ses performances globalement décevantes et de son implication nettement inférieure à celle affichée avec l’Albiceleste.

🎙 L'analyse de @DanielRiolo sur le cas Messi : "Il faut que les gens distinguent ce qui est de la communication, les choses obligées à dire en conférence de presse. On croit toujours que ce sont des compliments sur les joueurs mais c’est de la mousse." https://t.co/4RSZf00S4e — RMC Sport (@RMCsport) April 5, 2023

Ce n’est pourtant pas l’impression donnée à l’entourage de Lionel Messi qui parle encore de discussions positives avec le club de la capitale. « C’est très étrange de voir circuler ces nouvelles disant que le club veut baisser le salaire de Leo ou qu’il ne veut pas le prolonger, s’est étonné un proche de la Pulga, contacté par le quotidien Le Parisien. Nous ne voulons pas jouer ce petit jeu, ce genre de fausses nouvelles ne profitera ni à Leo, ni à sa relation avec le club. Mais peut-être que c’est exactement ce que certaines personnes veulent. »

Messi divise le PSG

Pour le clan du joueur, un ou plusieurs dirigeants s’amusent à faire fuiter de fausses informations pour pousser le septuple Ballon d'Or vers la sortie. « Nous ne ferons aucune déclaration publique, a poursuivi l’entourage de l’ancien Barcelonais. Mais non seulement il est clair que Leo et le club négocient, mais en plus le club aimerait que Leo reste, comme l’a dit l’entraîneur récemment. Il est donc étrange de voir quelqu’un divulguer quelque chose de différent dans les médias. Quel intérêt ont-ils à mentir ? Il serait bon de demander à ceux qui le font. » Apparemment, deux camps s’opposent au sein du Paris Saint-Germain sur le cas Lionel Messi.