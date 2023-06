Cinq recrues en poche, le PSG met le feu au mercato

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Pendant que tout le monde ne parle que de Kylian Mbappé et de sa sortie polémique, le PSG est en passe de boucler ses premières recrues. Un jeune espoir italien est sur le point de s'engager à Paris.

Si les signatures de Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio ne sont pas encore officielles, cela ne devrait plus prendre beaucoup de temps. Le PSG est également en passe de recruter Lee Kang-in. Le milieu de terrain sud-coréen devrait bientôt débarquer en provenance de Majorque. Mais le PSG est également à l'affût des jeunes pépites et en a repéré une qui évolue au Benfica. Âgé de seulement 18 ans, Cher Ndour est présenté comme le futur de la sélection italienne. Selon les informations du spécialiste des informations mercato, Fabrizio Romano, le milieu de terrain va bientôt signer au PSG. L'international U20 avec l'Italie (7 sélections) va arriver libre à Paris puisque son contrat au Benfica expire fin juin. Ce sera donc la 5e recrue en instance de s'engager chez le champion de France dès que le feu vert sera donné.

Le PSG devance un club anglais pour s'offrir Ndour

Fabrizio Romano affirme que le PSG a devancé un gros club anglais, sans le citer, dans ce dossier. Une information confirmée par RMC Sport, donnant encore plus crédit à la potentielle arrivée de l'Italien à Paris. Formé à l'Atalanta Bergame, Cher Ndour n'a disputé qu'une seule rencontre en professionnel cette saison, contre le Vitória Guimarães en championnat, le 18 mars pour une seule petite minute jouée. Cher Ndour qui souhaite rejoindre le PSG, a surtout évolué avec l'équipe réserve de Benfica. Visiblement, cela a été suffisant pour taper dans l'œil des recruteurs parisiens. Reste à savoir si le PSG utilisera directement Ndour dans son effectif professionnel ou s'il fera d'abord ses premiers pas avec Zoumana Camara et les U19 du club de la capitale. Cher Ndour sera assurément attendu au tournant dès la saison prochaine.