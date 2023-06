Christophe Galtier sera jugé le 15 décembre ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Placé en garde à vue ce vendredi, Christophe Galtier a été mis en examen et l'actuel entraîneur du PSG sera jugé le 15 décembre suite aux accusations proférées à son encontre par Julien Fournier à l'époque où il était sur le banc de Nice.

Convoqué par la PJ de Nice en compagnie d'un de ses fils, qui a lui été relâché sans aucune charge à son encontre, Christophe Galtier devra s'expliquer devant la justice. Dans un communiqué de presse, le procureur de la République de Nice a en effet détaillé la suite de cette affaire, liée à l'envoi d'un email de Julien Fournier à la direction Ineos suite à de supposés propos de Galtier.

« Ce jour, au terme de perquisitions conduites le 14 avril 2023 et des auditions de joueurs, de membres du personnel et de dirigeants de l'OGC NICE, MM. Christophe GALTIER et John VALOVIC ont été placés en garde à vue et entendus par les enquêteurs. Au terme de leurs auditions, ils ont contesté les infractions qui étaient susceptibles de leur être reprochées. Dépourvu de toute fonction officielle au sein de l'OGC Nice, John VALOVIC GALTlER à été laissé libre à l'issue de ses auditions tandis que Christophe GALTlER a été déféré au parquet en vue de sa convocation devant le Tribunal correctionnel de Nice le 15 décembre 2023 pour y être jugé des chefs de harcèlement moral et de discrimination à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Prévus et réprimés par les articles 225-1 et suivants, 222-33-2 et suivants du code pénal, les délits de harcèlement moral et de discrimination à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée sont punis, au maximum, d'une peine de 3 années d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende », a précisé Xavier Bonhomme, Procureur de la République de Nice. Pour l'instant, l'avocat de l'actuel entraîneur du PSG n'a pas réagi.