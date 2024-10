Chevalier au PSG, il lui déconseille fortement

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Lucas Chevalier ne cesse d’impressionner ces derniers mois. Le gardien du LOSC suscite les convoitises du Paris Saint-Germain, soucieux d’apporter une concurrence à Donnarumma. Daniel Riolo a donné son avis sur un éventuel transfert dans la capitale.

Il est l’une des grandes révélations du football français depuis plusieurs mois. Le jeune gardien du LOSC, Lucas Chevalier (22 ans), a une nouvelle fois brillé et pas dans n’importe quel match ces dernières heures. Impérial face au grand Real Madrid, le Français n’a pas encaissé de but et a été l’un des artisans majeurs de la victoire de prestige du LOSC contre le tenant du titre de la Ligue des Champions (1-0). Toutefois, il n’a pas encore été appelé en Equipe de France, même si Didier Deschamps a confirmé qu’il s’en approchait de plus en plus. Ces dernières semaines, un intérêt du Paris Saint-Germain pour Chevalier était évoqué pour amener une concurrence plus féroce à Gianluigi Donnarumma, peu rassurant à Arsenal en milieu de semaine. Daniel Riolo a évoqué une éventuelle arrivée de l’ancien dernier rempart du VAFC au PSG.

Chevalier au PSG, Riolo demande à voir

🚨🚨 OFFICIEL ! LUCAS CHEVALIER N’EST PAS APPELÉ EN ÉQUIPE DE FRANCE ! 🤯🤯🤯



MAIS QUE PEUT-IL FAIRE DE PLUS ?! 😭🇫🇷 pic.twitter.com/jKSWCvlG2c — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) October 3, 2024

Dans le debrief de la victoire nordiste contre le Real Madrid, l’After Foot a parlé du match de Lucas Chevalier mais Daniel Riolo pense qu’une arrivée du gardien dans la capitale française n’est pas gage de réussite. Une véritable crainte de le voir perdre ses moyens une fois dans la capitale. « Le problème, c’est quand le PSG le fait et prend ces joueurs-là, quand ils arrivent au club, ils ne sont pas aussi bons », a affirmé le consultant sur les ondes de RMC. Sous contrat avec son club formateur jusqu’en 2027, Lucas Chevalier a franchi un cap depuis la saison dernière et s’est affirmé parmi les meilleurs gardiens de Ligue 1, ce qui a permis au LOSC d’être l’une des défenses les plus imperméables du championnat l’an passé. Reste désormais à voir si la direction parisienne tentera une approche pour attirer Chevalier vers Paris dans les mois à venir. Avec un objectif pour le gardien, être appelé par Didier Deschamps très prochainement, ce qui ne ferait qu'accroître sa valeur et son capital confiance.