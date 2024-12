Cherki au PSG, Luis Enrique en fait une affaire personnelle

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré l’échec de son transfert l’été dernier, Rayan Cherki reste une cible pour le Paris Saint-Germain. L’entraîneur parisien Luis Enrique se verrait bien intégrer le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais à son effectif. Mais les relations tendues entre le président Nasser Al-Khelaïfi et son homologue John Textor représentent un obstacle.

A l’image de son équipe, Rayan Cherki n’a pas livré sa meilleure prestation de la saison au Parc des Princes. Il n’empêche que le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais s’est distingué avec une superbe passe décisive face au Paris Saint-Germain (défaite 3-1) dimanche. De quoi rappeler au club francilien son échec du dernier mercato estival. Alors que tout semblait finalisé pour un transfert à 15 millions d’euros, l’international Espoirs tricolore avait planté le champion de France en titre.

Sans surprise, L’Equipe indiquait le week-end dernier que les Parisiens avaient encore du mal à digérer cette volte-face. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le Paris Saint-Germain, d’après le quotidien sportif, ne devrait pas revenir à la charge cet hiver. Nos confrères précisaient également que le prix de Rayan Cherki avait plus que doublé. Et que les tensions entre les présidents Nasser Al-Khelaïfi et John Textor ne facilitaient rien. On voit mal les deux dirigeants faire la paix pour conclure cette opération dans les semaines à venir.

Cherki plaît à Luis Enrique

Le scénario n’est pourtant pas impossible dans l’esprit de Luis Enrique. En tout cas, le compte X PSG Inside-Actus confirme que l’entraîneur parisien a bien validé l’arrivée de Rayan Cherki. L’Espagnol semble attendre un revirement de situation au niveau des deux patrons, mais aussi dans les plans du meneur de jeu. Evasif au micro de Canal+ la semaine dernière (« On verra à la fin de la saison si je suis encore là ou pas »), le Gone aurait l’intention de terminer l'exercice 2024-2025 avec son club formateur.