Cette pandémie qui frappe le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les supporters du PSG cherchent encore à comprendre comment leur équipe a pu se faire éliminer face au Real Madrid. Jean-Michel Larqué a trouvé.

Il n’y a pas qu’à Madrid que le PSG se fait secouer cette semaine. Après avoir laissé échapper la qualification dans un match qu’il maitrisait totalement, le Paris SG s’est pris la foudre par Karim Benzema. Désormais, ce sont les consultants qui n’en finissent plus de tirer à boulets rouges sur le club de la capitale, sentant bien que la frustration est énorme chez les supporters parisiens. Ces derniers savaient que remporter la Ligue des Champions serait encore une fois difficile, mais ils pensaient désormais être à l’abri des déconvenues prématurées qui ont marqué l’histoire de l’ère QSI. Mais encore une fois, le manque d’humilité, à trop vouloir jouer avec le feu dans un tel match, a coûté cher, rappelant les confessions après la désillusion contre Manchester United en 2019. Pour Jean-Michel Larqué, les leçons ne sont toujours pas retenues, et il serait peut-être temps de dégonfler les melons en ce qui concerne les joueurs parisiens.

Le PSG était déjà qualifié

« En parlant des attitudes, entre la manifestation de joie du but de Kylian Mbappé, magnifique au passage, et celle de Karim Benzema lors de l'égalisation, il y a toute la différence. On a eu la pandémie de Covid mais au PSG, c'est la pandémie du boulard. Ils ont joué pendant 2 heures 30 contre une équipe moyenne du Real Madrid. Ils ont joué 30 minutes sur les deux rencontres. Le PSG n'est pas éliminé par une équipe stratosphérique mais une formation moyenne. Cela m'est arrivé aussi. J'avais fait profil bas après le 1-0 au Parc des Princes parce que j'avais l'impression d'être à contre-courant. Qui a dit qu'on était à peine au milieu du chemin? Et que ça allait être compliqué au retour. Tout le monde pensait que le PSG était qualifié. Il n'y a aucune humilité », a livré sur RMC Jean-Michel Larqué, pour qui c’est tout l’optimisme débordant autour du Paris SG qui doit être pointé du doigt. Un rappel qu’il ne faut jamais sous-estimer le coeur d’un grand club comme le Real Madrid, qui est loin d’être impression sur les deux rencontres, mais qui a su trouver les ressources pour mettre un PSG qui s’est certainement vu déjà qualifié. Et il n’a toujours pas compris ce qui lui était arrivé ce mercredi à Bernabeu.