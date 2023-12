Ce PSG attachant et niveau Ligue Europa, il vit un rêve éveillé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, le PSG est venu à bout du Havre malgré l'expulsion précoce de Gianluigi Donnarumma. Arnau Tenas a assuré parfaitement l'intérim et ravi de nombreux fans et observateurs.

Le PSG a fait une très belle opération ce week-end en battant Le Havre en Ligue 1. Pourtant, tout avait mal commencé pour le club de la capitale, qui a dû composer avec l'expulsion de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien enchaine les boulettes depuis quelques matchs et inquiète fortement les fans et observateurs du club de la capitale. D'autant que le jeune Arnau Tenas, qui l'a remplacé en Normandie, a plus que fait le travail. Au sortir de la rencontre, le Catalan a été félicité par ses partenaires et le public francilien. Certains ont trouvé qu'il avait eu la bonne attitude, que ce soit sur ou en dehors du terrain, avec en plus une interview donnée en français. Pour Denis Balbir, Tenas correspond parfaitement à ce PSG moins fort mais qu'il a envie d'aimer.

Denis Balbir se régale

Lors d'une chronique pour But Football Club, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet. « Ce que j’ai aussi envie de noter, c’est la manière dont Arnau Tenas a géré l’après-match. Il y avait une vraie joie sincère et communicative, avec le public, avec les journalistes… Pour un PSG souvent blasé, ces images sont rafraîchissantes. Cela construit aussi ce qu’est le Paris de Luis Enrique : une équipe qu’on a envie d’aimer même si elle est paradoxalement moins forte que ses devancières. Dans les actes, dans le collectif, dans le rapport avec le public, tout dégage plus de plaisir. Du temps de Messi et de Neymar, ce n’était pas ça : tout le monde tirait la couverture sur soi, on était lassé des frasques extra-sportives et des polémiques… Il y a un vrai changement notable dans ce vestiaire. Peut-être que, pour la première fois depuis longtemps, le PSG ratera la qualification pour les 8èmes de finale de Ligue des Champions mais pourtant que cette équipe a la cote… », a notamment indiqué Denis Balbir, qui se réjouit de voir un état d'esprit retrouvé dans ce nouveau PSG.