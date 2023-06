Ce joueur du PSG trop cher, même pour l'Arabie Saoudite

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Prêté cette saison à l'AS Roma, Georginio Wijnaldum n'a pas réussi à se relancer en Italie sous les ordres de José Mourinho. Le Néerlandais aimerait rejoindre l'Arabie saoudite mais avec une revalorisation salariale.

Joueur important de Liverpool, Georginio Wijnaldum s'est perdu en rejoignant le PSG. Le milieu de terrain, prêté à l'AS Roma cette saison n'a disputé que 22 matchs cette saison pour 2 buts inscrits mais aucune passe décisive délivrée. Le joueur de 32 ans va faire son retour à Paris cet été. Mais le club de la capitale ne compte pas lui offrir un rôle de titulaire. Le Néerlandais est clairement invité à se trouver un autre club. Si Foot Mercato avance que le PSV Eindhoven et le Feyenoord sont intéressés, le média français rapporte également que Wijnaldum a donné sa préférence à l'Arabie saoudite. Voyant que le pays du golfe Persique offre des salaires faramineux à plusieurs joueurs, l'ancien joueur du Feyenoord Rotterdam veut également profiter de ce nouvel eldorado. Ce qui n'est pas du goût de l'Arabie saoudite.

Wijnaldum trop gourmand pour les Saoudiens

Georginio Wijnaldum qui touche un salaire de 10 millions d'euros par saison au PSG souhaite avoir une rémunération plus importante s'il rejoint la ligue saoudienne. Sa gourmandise refroidit considérablement la ligue qui ne prévoit pas d'offrir un tel salaire au milieu de terrain parisien qui laisse son agent s'occuper des négociations salariales. L'ancien pilier de Liverpool a tout de même l'Euro 2024 en ligne de mire et doit rester compétitif s'il souhaite y participer. Malgré le fait que l'Arabie saoudite souhaite développer son championnat avec les arrivées de grands joueurs comme Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, le salaire exigé par Wijnaldum est bien trop élevé. Un autre dossier épineux que devra gérer Luis Campos cet été en plus des autres joueurs indésirables du PSG.