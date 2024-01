Ce joueur du PSG qui a marqué Brest, ce n'est pas Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Brest a légitimement beaucoup de match face au PSG ces dernières saisons. Mais il y a un joueur qui a particulièrement marqué les esprits et qui ne jouera pas ce dimanche.

Le match aller à Brest avait été chaud pour le PSG, qui s’était imposé en toute fin de rencontre sur un pénalty de Mbappé, hué par tout un stade et qui n’avait pas hésité à jouer de cela en provoquant le public. Au coup de sifflet final, cela s’était frictionné sans aller beaucoup plus loin. Pas de quoi décontenancer l’attaquant français, qui empile les buts et fait toujours mal à ses adversaires. Pourtant, il devrait être remplaçant ce dimanche pour la rencontre prévue au Parc des Princes, selon les dernières indiscrétions. Une force vive en moins, mais pas l’absence la plus marquante pour Hugo Magnetti. Le vice-capitaine du club breton avoue avoir eu, ces dernières années, un gros faible pour Marco Verratti et sa science du jeu comme sa protection de balle.

Marco Verratti est unique

« Celui qui m’a le plus impressionné ? Marco Verratti. Je l’avais souvent en vis-à-vis. C’est un joueur qui était tout le temps imprévisible, tout en mouvement. C’était dur de défendre face à lui, parce qu’on ne savait jamais quelle passe il allait trouver. Ils sont peu à savoir faire des passes cachées comme lui, à travers les lignes. Et puis sa tenue de balle est dingue. Tu as l’impression que tu peux lui prendre mais en fait, il met toujours son corps en opposition et ce crochet pour se sortir du pressing. Mais il y en a plein d’autres… dont Mbappé bien sûr », a confié au Parisien le milieu de terrain brestois. Un bel hommage pour l’Italien qui a quitté le PSG l’été dernier, et n’est pas souvent cité dans les joueurs qui peuvent manquer à l’effectif parisien. Le club de la capitale a en effet pas mal recruté au milieu de terrain pour essayer de compenser ce départ, même si les supporters de l’Italien vous diront qu’il est impossible de remplacer un tel joueur.