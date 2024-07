Ce buteur français à 40 millions qui fait rêver le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi a un coup de coeur au mercato, et celui-ci était jusqu'à présent bien caché. Le président du PSG rêve du jeune attaquant français du Bayern Munich : Mathys Tel.

Il n’y a pas beaucoup de certitudes au mercato du PSG qui semble parti très tranquillement alors que les gros bras français comme l’OL et l’OM cherchent à frapper fort. Le départ de Kylian Mbappé est pourtant officiel, ce qui devrait inciter Luis Campos à trouver au moins un joueur offensif capable de compenser cette perte énorme en ce qui concerne l’efficacité offensive. Les premiers noms sortis ces dernières semaines s’oublient progressivement, tant les dossiers menant notamment aux Napolitains Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia sont à l’arrêt. C’est aussi le cas pour Rafael Leao. Même les pistes apparues par la suite, notamment Marcus Rashford, ne semblent pas pouvoir aboutir. Le PSG va-t-il miser gros au mois d’août pour s’offrir un joueur de premier plan, ou bien poursuivre la politique menée par Nasser Al-Khelaïfi.

Le dirigeant qatari ne jure que par les joueurs jeunes, et si possible français, pour mettre sur pied une équipe capable d’atteindre ses objectifs. Une description qui correspond à l’un des grands espoirs du football français en la personne de Mathys Tel. Très tôt, l’attaquant a quitté le Stade Rennais devant le forcing du Bayern Munich, qui l’a recruté pour 20 millions d’euros à l’été 2022, soit 10 fois plus que sa valeur marchande du moment. Depuis, le joueur désormais âgé de 19 ans, a surtout eu le statut de remplaçant au Bayern mais l’avenir semble lui appartenir en Bavière.

A moins que le PSG ne fasse un énorme effort pour le faire venir. C’est en effet ce qu’annonce le journaliste portugais Pedro Morais, pour qui Mathys Tel est bien le rêve secret de QSI pour cet été. C’est Nasser Al-Khelaïfi qui rêverait de mener à bien cette opération pour un joueur désormais estimé à 40 millions d’euros, étant donné son potentiel encore inexploité, sa jeunesse et son long contrat avec le Bayern Munich. Aller le chercher en Bavière ne sera pas facile, mais une grosse offre pour changer la donne, et permettre au PSG de s’offrir une jeune star tricolore. Mathys Tel pourrait aussi avoir son avis, lui qui semble désireux de rester et de continuer à grandir en Allemagne, mais pourrait aussi se lasser d’un temps de jeu encore faible, avec en moyenne 23 minutes par match joué depuis son arrivée au Bayern Munich.