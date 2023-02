Le pire PSG de l'ère quatari, Galtier et Al-Khelaifi menacés

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'élimination du Paris Saint-Germain par l'Olympique de Marseille (2-1) ce mercredi soir a déclenché une vague de rage sur les réseaux sociaux. Et l'entraîneur du PSG est dans la tempête.

Plus que la défaite face à l'OM au Vélodrome, ce qui n'est pas un scandale dans l'absolu, c'est la manière dont a joué la formation de Christophe Galtier qui a mis en furie les supporters du club de la capitale. Depuis quelques semaines, cela tanguait sévèrement du côté du Paris Saint-Germain, mais là c'est la défaite de trop et il n'y a pas eu besoin d'attendre la Ligue des champions pour voir la cocotte-minute exploser. Si certains sont restés dans la mesure, à l'image de Jean-Baptiste Guégan, membre de Paris-United et spécialiste de la géopolitique du sport : « La plus mauvaise équipe du PSG de l'ère QSI. Cela se confirme match après match.Trop de promesses, peu d'envie et pas assez d'efforts et de maîtrise. Tout est dit. Le football parisien ne peut se cacher derrière ses seules individualités. » D'autres ont été nettement plus musclés et veulent carrément le départ de l'ensemble des joueurs, de Christophe Galtier, et même de Nasser Al-Khelaifi, appelant même à « monter au Camps des Loges. »

Galtier en grand danger à Paris

On est d’accord que Galtier fête le 2-1 de l’OM la pic.twitter.com/gSHqQazhf4 — khal 🔵⚪️🇹🇳 (@khal4ever) February 8, 2023

Pour l'entraîneur du PSG, hué par le Vélodrome, son geste au moment du deuxième but de l'OM, a interpellé pas mal de fans parisiens. Et désormais, son départ est demandé par une énorme majorité de supporters. « Galtier Campos faut qu'ils dégagent ce soir, totof 0 tactiques en 8 mois », « Campos Galtier Nasser la mascarade jusqu'à quand ? », « Une catastrophe Messi, Neymar est mauvais également ce soir. Et Galtier lui jpp il va faire quoi Ekitike sérieux tu fais rentrer Gharbi c'est 1000 fois mieux et encore 1 fois Mbappé dépendance », les attaques sont dures. Et c'est probablement que le début.