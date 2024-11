Bradley Barcola a disparu, le PSG en panique totale

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Homme fort du PSG en championnat depuis le début de la saison, Bradley Barcola peine à confirmer les espoirs placés en lui sur la scène européenne. Ses performances en Ligue des Champions inquiètent.

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 8 buts depuis le début de la saison, Bradley Barcola est indiscutablement le monsieur plus du Paris Saint-Germain en championnat. Ultra percutant et efficace sur les pelouses françaises, l’attaquant des Bleus se montre en revanche beaucoup plus discret en Ligue des Champions. Face à Gérone, Arsenal, le PSV et l’Atlético, Bradley Barcola est resté muet. Pire, il a très peu pesé sur le jeu de son équipe et n’a pas créé beaucoup de différence. De quoi inciter à la prudence sur l’explosion de l’ailier gauche de 24 ans au plus haut niveau et ce n’est pas Daniel Riolo qui va dire l’inverse.

Donnarumma et Barcola plombent le PSG, les tops et les flops https://t.co/5kER8lDr0N — Foot01.com (@Foot01_com) November 6, 2024

« Bambi, en championnat, il y a de vrais progrès. Je trouve que c’est un joueur qui commence à montrer des choses, mais en Ligue des Champions il n’a pas encore le niveau » regrette le journaliste de l’After Foot, qui n’a même pas été le plus sévère avec Bradley Barcola après sa prestation ratée face aux Colchoneros. Sur le plateau de Canal+, Bertrand Latour a lui sorti la sulfateuse pour allumer l’ancien prodige de l’OL. « On ne peut pas demander à un joueur qui a failli se faire prêter au Servette Genève d’être le joueur décisif d’un club qui veut gagner la Ligue des Champions » a lâché l’ex-journaliste de La Chaîne L’Equipe, plein d’ironie et de sarcasme à l’encontre de l’attaquant du Paris SG.

Dave Appadoo refuse d'enterrer Bradley Barcola

Il ne s’agit évidemment pas d’enterrer un joueur dont les qualités sautent aux yeux et qui s’est imposé comme un titulaire au PSG et en Equipe de France. Mais Bradley Barcola va vite devoir varier son jeu et trouver un nouvel élan pour rebondir selon Dave Appadoo, plus nuancé dans l’Equipe du Soir. « Barcola est un peu lu par les gardiens et par les défenseurs. Il est passé une fois ou deux, mais c’est un mec qui doit te créer beaucoup plus d’occasions, il en manque sur ce match. Même dans son langage corporel, tu as parfois l’impression qu’il n’est plus dans le match. Et dans son placement, il ne ferme jamais au deuxième poteau sur les centres venus de la droite » a commenté le journaliste de France Football.

Pas non plus épargné par L’Equipe, qui lui a mis la sale note de 4/10 dans son édition du jour, le natif de Villeurbanne est dans le dur et va devoir trouver les ressources mentales et footballistiques pour rebondir et enfin éclater en Ligue des Champions, comme il le fait si bien en Ligue 1.