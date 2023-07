Bounou, le Bayern déclare la guerre au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG cherche encore pas mal de joueurs à recruter cet été lors du marché des transferts. Parmi les profils ciblés, un nouveau gardien de but.

Luis Campos et Luis Enrique ont pas mal de travail à accomplir encore en cette intersaison. Les deux hommes travaillent ensemble afin de trouver quelques perles rares. Si des joueurs offensifs sont désirés en priorité, comme Harry Kane, Dusan Vlahovic ou encore Bernardo Silva, un autre poste doit être renforcé pour l'ancien coach du FC Barcelone. En effet, ce dernier veut concurrencer Gianluigi Donnarumma. En ce sens, quelques profils de joueurs ont été supervisés. Parmi ceux qui plaisent beaucoup à Luis Enrique, on peut citer Yassine Bounou. Mis sur la touche par le FC Séville, le Marocain serait d'ailleurs chaud à l'idée de rejoindre le PSG mais...

Bounou, le Bayern est bouillant

Yassine Bounou est désireux de relever un nouveau challenge. Heureusement pour lui, il ne manque pas de propositions. Deux équipes sont particulièrement intéressées : le PSG et... le Bayern Munich. Le club bavarois et le PSG ont des cibles communes sur ce mercato et se livrent un guerre sans merci. Si les champions d'Allemagne semblent avoir l'avantage concernant Harry Kane, la donne est bien différente pour Bounou. Dans l'affaire, le FC Séville réclame 20 millions d'euros pour lâcher le portier international. Selon les informations de Sport 1, le Bayern a déjà offert 8 millions d'euros. Offre refusée par les Andalous. De son côté, Paris offre 12 millions. Offre refusée également. Les deux équipes devraient revenir à la charge pour recruter Yassine Bounou, qui a néanmoins une préférence pour le projet du PSG. Gianluigi Donnarumma va devoir s'y faire, un nouveau concurrent est en approche, alors que Keylor Navas devrait lui partir. L'Inter s'intéresse de près à son profil.