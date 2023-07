Bernardo Silva, le Barça et City complotent contre le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Bien parti pour signer au PSG il y a quelques semaines, Bernardo Silva ne cesse de s'éloigner du club parisien. D'autant plus que le FC Barcelone cherche des accords avantageux avec Manchester City.

Départ de Kylian Mbappé ou pas, le Paris SG doit faire venir au moins une star en attaque. Un buteur, et probablement un joueur offensif capable de faire oublier Lionel Messi et de seconder Neymar qui n’arrive pas à faire des saisons entières. La venue de Bernardo Silva est depuis longtemps une possibilité qui intéresse tout l’état-major du PSG. Luis Campos a bien évidemment un faible pour le joueur qu’il a fait venir à l’AS Monaco, où il a explosé. Les supporters sont favorables à l’arrivée d’un joueur de grande qualité, capable de travailler défensivement et de faire jouer les autres offensivement, tout en ayant une connaissance de la Ligue 1. Le profil parfait, d’autant qu’il a une sacrée expérience de la Ligue des Champions. D’autant plus qu’il a la volonté de quitter Manchester City, où il estime avoir fait le tour de la question malgré ses deux ans de contrat restants.

Un stratagème pour aider le Barça ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bernardo Carvalho E Silva (@bernardocarvalhosilva)

Toutes les planètes pourraient ainsi s’aligner pour le PSG, mais chacun jour, son lot de complications fait son apparition. L’Arabie Saoudite et son championnat qui dépense sans compter est capable de faire une offre déroutante. Mais désormais, même le FC Barcelone, que l’on disait hors course en raison de ses grosses difficultés financières, revient à la lutte. En effet, selon Mundo Deportivo, Joan Laporta travaille à un accord tripartite qui déboucherait sur la signature de Bernardo Silva. Le président catalan s’appuie, selon lui, sur la farouche volonté du Portugais de venir découvrir la Liga et de jouer pour le club de ses rêves : le FC Barcelone.

Résultat, cette destination serait rendue possible avec l’accord de Manchester City pour un prêt avec option d’achat obligatoire à payer dans un an, à l’été 2024. Une façon de repousser à plus tard cette dépense qui mettrait le Barça dans le rouge, même s’il faut encore payer le salaire de Bernardo Silva et faire en sorte que cela passe auprès des organismes financiers. En tout cas, cette solution pourrait convenir à City en cas de grosse offre, même si cela signifie une rentrée d’argent dans un an. En attendant, le club anglais espère toujours convaincre son ailier de prolonger et de s’engager sur le long terme avec le champion d’Europe. Pendant ce temps-là, le PSG continue de voir une piste de rêve s’éloigner, sachant que le joueur portugais est toujours totalement silencieux dans ce dossier.