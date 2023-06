Bernardo Silva en Arabie Saoudite, le PSG au bord du KO

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Cible principale du Paris Saint-Germain lors de cette période des transferts, Bernardo Silva va bien quitter Manchester City. Mais, l'international portugais n'est pas du tout proche du PSG, Marca l'annonçant en Arabie Saoudite.

Au moment où Manchester City remportait la Ligue des champions en venant à bout de l’Inter, plusieurs journalistes français révélaient que Bernardo Silva voulait quitter les Cityzens et que les champions de France étaient en pole. Mais moins de deux semaines plus tard, le milieu de terrain portugais n’a jamais semblé aussi loin du Paris Saint-Germain, alors que Luis Enrique avait validé ce profil. Marca indique ces dernières heures que le transfert de Bernardo Silva vers la Saudi Pro League est quasiment bouclé.

Après Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et N’Golo Kanté, c’est une autre star mondiale qui s’apprête à s’installer en Arabie Saoudite, probablement pour un transfert record. Bernardo Silva a en effet encore deux ans de contrat avec le vainqueur de la C1 et nul doute que Manchester City ne fera aucun cadeau connaissant parfaitement les moyens financiers dont disposent désormais les clubs saoudiens. Estimée à 80 millions par Transfemarkt, la valeur du milieu portugais pourrait dépasser et de loin ce montant, avec, pour le joueur, un salaire que seul ce pays peut désormais offrir.

Bernardo Silva en Arabie Saoudite plutôt qu'au PSG ?

‼️ Bernardo Silva pone a Arabia Saudí en una nueva dimensión: de Liga de 'retirados' a fichajes top de Europa https://t.co/IHSLq2mruv Lo cuenta @rujilo — MARCA (@marca) June 21, 2023

Si ce transfert du joueur de 28 ans en Arabie Saoudite se confirmait, ce serait un énorme camouflet pour Luis Campos et encore plus pour le PSG. Bernardo Silva était quasiment la priorité des priorités pour Paris. Et l'affaire paraissait d'autant plus facilement réalisable que l'agent du milieu offensif portugais n'est autre que Jorge Mendes, avec qui le conseiller sportif du Paris Saint-Germain entretient les meilleures relations du monde. L'information de Marca a déjà mis en émoi les supporters des champions de France, lesquels espèrent que tout cela est faux et que Bernardo Silva va finalement signer à Paris. Si cela n'était pas le cas, alors la colère, qui est déjà grande du côté du Parc des Princes, pourrait grimper d'un cran et viser cette fois des dirigeants parisiens murés dans le silence depuis des mois.